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فيتش تصنف القوة المالية لـ«الاتحاد للتأمين» «BBB»

فيتش تصنف القوة المالية لـ«الاتحاد للتأمين» «BBB»
11 أكتوبر 2024 17:48

دبي (الاتحاد)
 قامت وكالة فيتش بتصنيف القوة المالية لأول مرة لشركة الاتحاد للتأمين على درجة BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت الشركة في بيان أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس التحسن المرتقب في الأداء المالي بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتحسين ربحية أعمال التأمين (الاكتتاب) كما يعكس هذا التصنيف قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي والحماية القوية لإعادة التأمين.

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وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «يسرنا الحصول على أول تصنيف لنا من وكالة فيتش التي تعد واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث صنفتنا الوكالة على درجة BBB ويعد هذا الإنجاز المهم بمثابة اعتراف بالتزام فريق العمل بالإدارة المالية المسؤولة والنمو المستدام».
وأضاف: يعزز هذا التصنيف مكانتنا كشريك تأمين موثوق به، ويبرهن على قدرتنا على الوفاء بوعودنا بتوفير تغطية آمنة وموثوقة لعملائنا.
واستكمل: ملتزمون بتحسين أدائنا المالي وكذلك تنوع حلولنا التأمينية لتحقيق تصنيف أعلى في المستقبل القريب.

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