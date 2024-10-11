625 شركة تركية جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد الشركات التركية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 3258 شركة، حيث شهدت أول ستة أشهر من عام 2024 انضمام 625 شركة بنمو 33% مقارنة بـ 470 شركة جديدة انضمت للعضوية في ذات الفترة من 2023.

وارتفعت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع تركيا من 61.1 مليار درهم في 2022 إلى 126.4 مليار درهم خلال العام الماضي، لتسجل بذلك نمواً بنسبة 106.9%.

واختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى صربيا وتركيا ضمن إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، بتوقيعها ثلاث مذكرات تفاهم في تركيا وعقدها أكثر 243 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في إسطنبول بين شركات من دبي ونظيرتها من تركيا لبحث إبرام شراكات واعدة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بالشراكات البنّاءة، أبرمت غرف دبي ضمن فعاليات البعثة 7 مذكرات تفاهم مع كل من اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، وغرفة تجارة إسطنبول، وغرفة تجارة أنقرة، وغرفة صناعة أنقرة، وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك.

وتهدف مذكرات التفاهم لتعزيز النمو والتعاون بين شركات دبي ونظيراتها التركية من أجل توسع في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يسهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار. كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.

وتضمنت فعاليات البعثة في اسطنبول تنظيم منتدى بعنوان «مزاولة الأعمال مع تركيا»، أقيم بالتعاون مع قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول، بالإضافة إلى كل من اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا، وغرفة تجارة إسطنبول، وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا.

وشهد المنتدى كلمات لكل من مصطفى توزكو، نائب وزير التجارة في جمهورية تركيا، وسعيد صقر المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسطنبول، وعلي كوباز، نائب رئيس في اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا.

وشهد المنتدى حضور 254 مشاركاً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، والشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد البعثة التجارية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ترتبط دبي بعلاقات اقتصادية متنامية مع تركيا، ونتطلع قدماً نحو دفع نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية نحو آفاق أوسع بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا، وتساهم فعاليات البعثة التجارية في تطوير شراكات الأعمال الثنائية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية والتجارية بين مجتمع الأعمال في دبي والشركات التركية.

واستعرضت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى أبرز مستجدات المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، وعرّفت بالمزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات التركية، حيث شهد المنتدى جلسة حوارية غنية ضمّت العديد من خبراء القطاعات الاقتصادية الرائدة، وسلّطت الضوء على أهمّ الفرص المتاحة لشركات دبي في السوق التركية، وأعقب ذلك سلسلة من اجتماعات العمل الثنائية بين ممثلي الشركات من دبي وتركيا استمرت خلال اليوم الثاني من البعثة.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 16 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من تقنية المعلومات وتجارة الالكترونيات، والأغذية والمشروبات، ومنتجات الأنابيب، وحلول حماية العلامات التجارية، وقطاع التجزئة والأقمشة والطاقة وحلول التنقل.