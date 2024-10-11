«سيدات أعمال عجمان» يشارك في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات

عجمان (الاتحاد)

شارك وفد مجلس سيدات أعمال عجمان، في فعاليات المنتدى السادس لصاحبات الأعمال الخليجيات، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة ـ ولاية صحار، وتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية، يومي 9 و10 أكتوبر الجاري.

ترأس الوفد الدكتورة آمنه خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وضم عائشة خلفان النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان.

وشهد المنتدى، الذي انعقد بهدف دعم وتمكين صاحبات الأعمال الخليجيات وإبراز مساهمتهن في الاقتصاد الخليجي، حضوراً لافتاً من كبار المسؤولين الحكوميين ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية المعنية بتنمية المشاريع وتطوير الأعمال.

وسلط المؤتمر، الضوء على دور المرأة في الاستثمار الخليجي وشكل منصة لتبادل الفرص والخبرات، من خلال ورش تطوير مهارات الاستثمار وعرض تجارب ملهمة لرائدات الأعمال من مختلف دول الخليج.

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة آل علي، أهمية المنتدى ودوره في تنمية وتطوير مشاريع صاحبات الأعمال ووضع التوصيات لرسم مستقبل ريادة الأعمال النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن المنتدى يوفر منصة خليجية تُمكن صاحبات الأعمال من المساهمة الفاعلة في تنمية الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، إلى جانب دور المنتدى في استعراض قصص النجاح المُلهمة لرائدات الأعمال، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين صاحبات الأعمال الخليجيات وفتح قنوات تواصل مباشرة بين مجالس سيدات الاعمال والمؤسسات المعنية بتمكين وتنمية قدرات ومعارف المرأة الخليجية.