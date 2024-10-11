مذكرة تفاهم بين أكاديمية أبوظبي العالمي و«فنتك تيوزدايز»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي و«فِنتك تيوزدايز»، مذكرة تفاهم لتشكّل محطة فارقة نحو تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات والبحث والتدريب وإقامة الفعاليات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون أكاديمية أبوظبي العالمي و«فِنتك تيوزدايز»على تنفيذ سلسلة من المبادرات من بينها مشاريع بحثية مشتركة، وورش عمل، تركز على التكنولوجيا المالية، إلى جانب فعاليات القيادة الفكرية المصممة لتوفير منصة لخبراء القطاع لتبادل الأفكار والرؤى، حول أهم التوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا التنظيمية.

وتوفر برامج التدريب محتوى متخصصاً، لدعم مجتمع التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية، في دفع جهود تنمية وتطوير المهارات والتدريب بما يضمن بناء قاعدة مواهب محلية قوية.

وقال جاسم المرزوقي، مدير أول، أكاديمية أبوظبي العالمي، إن هذه الشراكة تؤكد التزام الأكاديمية الراسخ ببناء منظومة قوية، قائمة على الابتكار لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

وأضاف أن الأكاديمية تسعى من خلال التعاون مع فِنتك تيوزدايز إلى توفير فرص استثنائية لتبادل المعارف والخبرات والتدريب والبحث والتطوير.

من جانبه، قال ارجون فير سينج، عضو المجلس الاستشاري لدى «فِنتك تيوزدايز»: يسرنا الانضمام إلى هذا التحالف الاستراتيجي مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، حيث نعمل معاً على دفع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.