السبت 12 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مذكرة تفاهم بين أكاديمية أبوظبي العالمي و«فنتك تيوزدايز»

مذكرة تفاهم بين أكاديمية أبوظبي العالمي و«فنتك تيوزدايز»
12 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: تعزيز العمل متعدد الأطراف السبيل لوقف دوامة العنف
أبناء الجالية اللبنانية: الإمارات وطن الإنسانية

وقّع مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي و«فِنتك تيوزدايز»، مذكرة تفاهم لتشكّل محطة فارقة نحو تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات والبحث والتدريب وإقامة الفعاليات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون أكاديمية أبوظبي العالمي و«فِنتك تيوزدايز»على تنفيذ سلسلة من المبادرات من بينها مشاريع بحثية مشتركة، وورش عمل، تركز على التكنولوجيا المالية، إلى جانب فعاليات القيادة الفكرية المصممة لتوفير منصة لخبراء القطاع لتبادل الأفكار والرؤى، حول أهم التوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا التنظيمية. 
وتوفر برامج التدريب محتوى متخصصاً، لدعم مجتمع التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية، في دفع جهود تنمية وتطوير المهارات والتدريب بما يضمن بناء قاعدة مواهب محلية قوية.
وقال جاسم المرزوقي، مدير أول، أكاديمية أبوظبي العالمي، إن هذه الشراكة تؤكد التزام الأكاديمية الراسخ ببناء منظومة قوية، قائمة على الابتكار لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.
وأضاف أن الأكاديمية تسعى من خلال التعاون مع فِنتك تيوزدايز إلى توفير فرص استثنائية لتبادل المعارف والخبرات والتدريب والبحث والتطوير.
من جانبه، قال ارجون فير سينج، عضو المجلس الاستشاري لدى «فِنتك تيوزدايز»: يسرنا الانضمام إلى هذا التحالف الاستراتيجي مع أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، حيث نعمل معاً على دفع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي
سوق أبوظبي العالمي
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيون بجوار أنقاض منازل مدمرة في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أوضاع كارثية في مستشفيات شمال غزة
12 أكتوبر 2024
انتهاكات الحوثي تسببت في زيادة معاناة المدنيين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن.. «الحوثي» يسخر الشركات الوطنية لتمويل أنشطته المسلحة
12 أكتوبر 2024
أوباما متحدثاً لدعم كامالا هاريس في بنسلفانيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوباما يحشد الأصوات لدعم هاريس
12 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مستعدون لتعزيز دور الجيش في جنوب لبنان
12 أكتوبر 2024
جنود إسرائيليون في مركبة عسكرية بمدينة طولكرم
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في نابلس وطولكرم
12 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©