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اقتصاد

%30 زيادة في أرباح «ريسبونس بلس»

%30 زيادة في أرباح «ريسبونس بلس»
12 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن زيادة 30% في نسبة صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت الشركة، إن أرباحها ارتفعت إلى 323 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 247.82 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2023، بينما ارتفع صافي ربح المجموعة قبل الضريبة إلى 43.49 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 15%.
وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 351.22 مليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي من 298.18 مليون درهم في نهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 233.1 مليون درهم، مقارنة بـ230 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.
وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة، إن الشركة حققت نمواً قوياً في جميع قطاعات أعمالها المحلية والدولية، كما فازت شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال -التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً- بمجموعة من العقود، مما أضاف قدرات جديدة إلى خدماتنا المتنامية في التدريب الطبي المتخصص.
وذكر أن الشركة تمتلك مجموعة قوية من المشاريع في دولة الإمارات والمنطقة، بالتعاون مع الحكومات والشركاء في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع القطاعات التي تطمح إلى تحقيق نمو طويل الأمد في جميع أنحاء العالم لتحقيق نتائج إيجابية للمساهمين، بإشراف مباشر من مجلس الإدارة.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
شركة ريسبونس بلس القابضة
الإمارات
روهيل راغافان
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