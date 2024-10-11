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اقتصاد

«أبوظبي التعاونية» تعتمد التحول لشركة مساهمة عامة والإدراج في سوق أبوظبي

مجموعة مير تعتمد خطة توسعية طموحة (وام)
12 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية، التابعة لمجموعة «مير»، عن موافقة اجتماع الجمعية العمومية السنوي، على تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت «أبوظبي التعاونية»، في بيان، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد عدة قرارات استراتيجية، واستعراض الأداء المالي والإنجازات التي حققتها الجمعية على مدار العام، كما تم مناقشة الأهداف المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة كلاعب رئيس في منظومة الأمن الغذائي للدولة، وضمان تحقيق النمو المستدام لصالح المساهمين.
كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح بقيمة 135 مليون درهم على المساهمين، وتجزئة الأسهم لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مير»: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها الكبير في تسهيل عملية دمج جمعية العين، والظفرة ودلما تحت مظلة جمعية أبوظبي التعاونية، وتعزيزها لدور المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية للدولة، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع.
وأضاف الشامسي: كان هذا العام استثنائيا في مسيرة جمعية أبوظبي التعاونية، حيث حققنا نجاحات بارزة بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة، وجهود فريق العمل، ونتطلع إلى مستقبل واعد يحمل في طياته الكثير من فرص النجاح والنمو المستدام لأعمال المجموعة.
من جانبه، قال نهيان حمد بن ركاض العامري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مير»: خلال مناقشاتنا في الاجتماع، تم اعتماد خطة توسعية طموحة تتضمن تنفيذ 10 مشاريع جديدة في أبوظبي والعين، بالإضافة إلى 7 مشاريع أخرى في منطقة الظفرة.

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