«أدنوك» تحصل على الموافقات لاستحواذها على حصة مسيطرة في «فيرتيغلوب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أن عملية استحواذها على حصة شركة «أو سي أي» البالغة (50% + سهم واحد)، في شركة «فيرتيغلوب» والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023، حصلت على جميع الموافقات المطلوبة ومن المتوقع استكمالها يوم الثلاثاء القادم.

وقبل إنجاز الصفقة، تم إجراء عملية تداول كبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الجمعة 11 أكتوبر، على أن يتم تسويتها يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري.

وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة «أدنوك» في «فيرتيغلوب» إلى 86.2%، فيما تبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%.

وتستضيف إدارة «فيرتيغلوب» جلسة إحاطة (عن بعد) للمستثمرين والمحللين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، لاستعراض خطة الشركة لتحقيق المزيد من النمو وتعزيز وزيادة القيمة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجلسة في الوقت المناسب.