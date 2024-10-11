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اقتصاد

«ميرال» و«إي آند إنتربرايز» تتعاونان لتطوير «ميتافيرس جزيرة ياس»

«ميرال» و«إي آند إنتربرايز» تتعاونان لتطوير «ميتافيرس جزيرة ياس»
12 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «ميرال»، و«إي آند إنتربرايز»، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة «إي آند»، إبرام شراكة لتطوير مشروع «ميتافيرس جزيرة ياس».
يهدف المشروع إلى الاستفادة من تقنية «ميتافيرس»، لعرض أماكن الفعاليات التجارية على جزيرة ياس، كما يسلط الضوء على الوجهات في مختلف أنحاء الجزيرة، بما في ذلك المدن الترفيهية والفنادق. وتعمل شركة «إي آند إنتربرايز»، من خلال تسخير تقنيات «الميتافيرس» المتطورة، على وضع خريطة ثلاثية الأبعاد مفصلة لجزيرة ياس، ودمجها في تجربة افتراضية شاملة.
وتمكِّن هذه المنصة الشركاء التجاريين المحتملين من استكشاف معالم جزيرة ياس ومرافقها، وإلقاء نظرة عامة وتفاعلية مسبقة على الفعاليات التجارية والمؤتمرات التي سيحضرونها.
وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»، إن «ميرال» تسعى من خلال الاستفادة من خبرة «إي آند إنتربرايز» إلى إبراز قدرات جزيرة ياس في استضافة فعاليات الأعمال ذات التأثير الكبير والدائم.

أبوظبي
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