102 ألف رحلة طيران يومياً حول العالم منذ بداية 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

يسجل قطاع الطيران التجاري العالمي متوسط 102 ألف رحلة طيران يومياً، ليشهد العالم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الجاري 29.3 مليون رحلة طيران تجارية، بمتوسط 4250 رحلة في الساعة، بحسب مؤسسة «أو إي جي» الدولية.

وسجلت رحلات الطيران حول العالم خلال أكتوبر سعة مقعدية بإجمالي 513.9 مليون مقعد بنمو 5.8%، مقارنة مع 485.9 مليون مقعد في الفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت منطقة شمال شرق آسيا مناطق العالم بإجمالي السعة المقعدية في أكتوبر بواقع 114.1 مليون مقعد، يليها شمال أميركا بواقع 112.2 مليون مقعد، ثم شرق أوروبا بواقع 111.58 مليون مقعد، وسجلت منطقة الشرق الأوسط 22.8 مليون مقعد بنمو 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات.

وخلال أكتوبر الجاري، أشارت بيانات المؤسسة إلى قائمة أكثر الرحلات طلباً بين دولتين من خلال السعة المقعدية للرحلات المجدولة باتجاه واحد، وسجلت رحلات الطيران من الهند إلى الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في أكثر الرحلات نشاطاً من حيث المقاعد المجدولة بواقع 2.2 مليون مقعد.

وسجلت الرحلات من إسبانيا إلى المملكة المتحدة المرتبة الأولى بالسعة المقعدية المسجلة بواقع 5 ملايين مقعد، يليه الرحلات من المكسيك والولايات المتحدة الأميركية بواقع 3.5 مليون مقعد، ثم ألمانيا إلى إسبانيا بواقع 3.3 مليون مقعد، ثم كندا للولايات المتحدة الأميركية بواقع 3.17 مليون مقعد، يليها ألمانيا إلى تركيا بواقع 2.5 مليون مقعد، ثم رحلات اليابان إلى كوريا بواقع 2.4 مليون مقعد، بعدها المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، بواقع 2.3 مليون مقعد.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة للسياحة، سافر حول العالم أكثر من 790 مليون سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنمو 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت منطقة الشرق الأوسط النمو في عدد السياح الدوليين وتحقيقها نمواً ملحوظاً خلال 7 أشهر بنمو 26% مقارنة بمستويات العام 2019، بينما سجلت أفريقيا نمواً بنسبة 7% مقارنة بالعام 2019، بينما لا تزال القارة الأوروبية تتعافى لتحقق 99% من مستويات ناتج العام 2019، والأميركيتان 97% من مستويات 2019، فيما حققت منطقة آسيا 82% من مستويات العام 2019.