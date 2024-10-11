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اقتصاد

محمد الشرقي: دور محوري لقطاع الثروة التعدينية في دعم الاقتصاد الوطني

محمد الشرقي خلال لقائه اللجنة المنظمة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين (وام)
12 أكتوبر 2024 01:05

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة للدورة التاسعة من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة.
واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على التحضيرات النهائية للملتقى، الذي تنظمّه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، تحت شعار «استثمار تعديني .. تنمية مستدامة».
وأكّد سموّه، التزام إمارة الفجيرة، بتسليط الضوء على قطاع الثروة التعدينية، وإبراز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية الاستثمار في الموارد المعدنية، وتعزيز فرصه، بما يتواءم مع متطلبات التوجّهات العالمية ومتغيّراته في هذا القطاع.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أهداف الملتقى الذي يسعى إلى استشراف مستقبل قطاع التعدين، وفرص الاستثمار فيه، ودعم الابتكار الرقمي والتحوّل الذكي، ودور الصناعات التعدينية في رفع القيمة المضافة، وتعزيز السياحة الجيولوجية في إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات.
كما عرضت اللجنة المنظمة، تفاصيل استعدادات تكريم الفائزين في النسخة الأولى لجائزة الفجيرة العالمية، لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، التي تهدف إلى إحداث مساهمة إيجابية في مفهوم الاستدامة، بمنظومة عمل شركات قطاع التعدين، وتعزيز المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في هذا المجال.
وثمَّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود اللجنة المنظمة للملتقى، وحرصها على إنجاح الاستضافة السنوية، واستقطاب الخبراء والمُختصين في قطاع الثروة المعدنية والتعدين من مختلف دول العالم، بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة والاستفادة من أفضل الممارسات التعدينية المستدامة محلياً ودوليّاً.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
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الفجيرة
ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين
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مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
الاقتصاد الوطني
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