«الاستثمار» تشارك في استضافة مؤتمر «إنفستوبيا العالمي» في موناكو

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع «إنفستوبيا»، أمس، في استضافة مؤتمر «إنفستوبيا العالمي» في موناكو، والذي ضم مستثمرين، ومديرين، وكبار مسؤولي الاستثمار في موناكو وفرنسا ممن يرغبون باستكشاف المشهد الاستثماري الديناميكي في دولة الإمارات، والفرص المجزية التي يحفل بها.

ترأس وفد دولة الإمارات، محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مشاركة كوكبة من كبار المسؤولين من هيئات استثمارية رائدة على مستوى الدولة، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومكتب «استثمر في الشارقة»، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ووزارة الصناعة، ووزارة المالية، و«أبوظبي العالمي».

وقال محمد عبد الرحمن الهاوي، إن الإمارات تشغل موقعاً استثنائياً في قلب الاستثمار والتدفق الاقتصادي العالمي، ما يوفر للمستثمرين إمكانية وصول استثنائية إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم.

وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن فرنسا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات.