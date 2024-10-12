الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية مجموعة «بريكس»

موسكو (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي- قطاع السياسة النقدية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دول بريكس ملتزمة بترسيخ مبادئ التعاون بين بلدان الجنوب، مشيراً إلى ضرورة ضمان البنية التحتية المناسبة لزيادة الاستفادة من التدفقات الاقتصادية العالمية، وتمكين اندماج الدول منخفضة الدخل في النظام المالي الدولي من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة لآليات الدفع وتمكين التمويل بالعملات المحلية، ما يسهم في استقرار الاحتياطيات وتقليل مخاطر تقلبات العملات. وثمّن جهود رئاسة بريكس في تطوير مخرجات الاجتماعات لهذا العام، مؤكداً تقدير دولة الإمارات للتقدم المحرز في هذا السياق.

من جهته، شارك يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ممثلاً لدولة الإمارات في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة بريكس، وعلى هامش اجتماع الوكلاء، تم عقد حوار مالي ثنائي برئاسة سعادته عن الجانب الإماراتي، وسعادة إيفان تشيبيسكوف نائب وزير المالية الروسي عن الجانب الروسي، جرى خلاله مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال المالية العامة.

وفي إطار الاجتماعات المالية والاقتصادية لمجموعة بريكس التي انعقدت في موسكو، خلال الفترة بين 9 و11 أكتوبر الجاري، حضر أعضاء مجموعة بريكس المشاركين في الاجتماعات عدداً من الفعاليات، ومنها حلقة نقاش رفيعة المستوى حول تحسين النظام المالي والنقدي الدولي على مستوى رؤساء الوفود، وجلسة عصف ذهني حول طرق تحسين النظام المالي والنقدي الدولي، وعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية لبريكس بعنوان اقتصادات بريكس في بيئة ذات معدلات اقتصادية أعلى، على مستوى مندوبي وزارات المالية والبنوك المركزية في المجموعة.

يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس»، اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، حيث جاء إعلان الانضمام خلال اجتماع زعماء الدول الخمس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ«بريكس»، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها عضواً في بريكس على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة مركزاً عالمياً رئيساً وشريكاً متعدد الأطراف.

وتُعد دولة الإمارات قوة اقتصادية مهمة في مجموعة بريكس، حيث تمثل بشكل فاعل الدول الناشئة والنامية على الساحة العالمية. كما يُعد اقتصادها الديناميكي منارة للتقدم والابتكار، بما يعزز تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الرخاء والتنمية المستدامة، وعملت خلال العقودِ الخمسة الماضية على تعزيزِ شراكاتها الدولية، وهي تسير بخطى حثيثةٍ لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة، إذ تركز سياستها الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.



