45 جهة مشاركة بجناح حكومة دبي في «جيتكس»



دبي (الاتحاد)

تنطلق في دبي يوم 14 أكتوبر فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، الحدث الأكبر من نوعه في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة، وذلك بمشاركة متميزة من حكومة دبي، عبر جناح مشترك يضم أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى دبي الرقمية، الجهة المنظمة لجناح حكومة دبي.

وخصصت دبي الرقمية منصة للذكاء الاصطناعي على جناح حكومة دبي، وذلك انطلاقاً من الأهمية الاستثنائية لهذا التطور، ومكانتها ضمن استراتيجيات تطوير الأعمال والخدمات والبرامج الحكومية خلال المرحلة المقبلة من مسيرة التحول الرقمي.

كما يشهد جناح حكومة دبي حضوراً مميزاً لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما فيهم شركة «إي. آند» باعتبارها الشريك البلاتيني، والإمارات للمزادات باعتبارها الشريك الذهبي+ المميز، وتضم قائمة الشركاء الذهبيين كلاً من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة مطارات دبي، وشركة «مورو» التابعة لدبي الرقمية، بالإضافة إلى الشركاء الفضيين وهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شركة «يو إكس أي سيكيورتي سولوشنز»، و«شركة نتوورك انترناشونال»، وشركة ديل تكنولوجيز.

وأشار حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى أهمية هذا الحدث، ومشاركة دبي الرقمية فيه، إلى جانب شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، وقال: «جيتكس جلوبال ليس مجرد معرض عادي، بل استحقاق سنوي ينتظره الآلاف في دبي ودولة الإمارات، كما في المنطقة والعالم. وقد اكتسب أهميته من كونه يجمع خلاصة ما توصلت إليه الشركات والمؤسسات ومراكز التطوير على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا. أما دورة 2024، فتكتسب أهميتها من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت من أبرز تجليات عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي نعيشه في اليوم».

وأضاف: «إنني أدعو كل المهتمين لزيارة جناح حكومة دبي، وأنا على ثقة بأن تجوالهم بين المنصات سيكون بمثابة تجربة غنية وممتعة، وسيضعهم أمام مشهد رقمي زاخر بالإنجازات الراهنة، وغني بالبرامج المستقبلية التي تبشر بتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لمصلحة الإنسان في كل المجالات، وفي مقدمتها القطاع الحكومي».