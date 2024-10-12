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اقتصاد

الأسهم الأميركية تسجل مستوى قياسياً بفعل النتائج الربعية

«ناسداك» يغلق أقل %2 من أعلى مستوى وصل إليه على الإطلاق (الاتحاد)
13 أكتوبر 2024 01:15

شريف عادل (واشنطن)

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بلغ مؤشرا إس أند بي 500، وداو جونز الصناعي مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، وأنهيا الأسبوع على ارتفاع مع بدء عمالقة البنوك الإعلان عن نتائج إيجابية لأعمال الربع الثالث.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، زاد إس أند بي بنسبة 0.61% ليغلق عند 5815.03، بينما ارتفع داو جونز بمقدار 409.74 نقطة، أو 0.97%، ليغلق عند 42863.86. 
وحقق المؤشران مستويات قياسية جديدة، فيما أضاف مؤشر ناسداك ثلث النقطة المئوية لينهي الجلسة عند 18342.94، ويكون أقل بنحو 2% من أعلى مستوى وصل إليه على الإطلاق.
وقال كرايغ ستيرلنج، رئيس أبحاث الأسهم الأميركية في Amundi US: «سجلت المؤشرات الكبرى أيضاً أسبوعاً خامساً متتالياً من المكاسب، حيث قفز كل من إس أند بي 500 وناسداك بنسبة 1.1%، بينما حقق داو جونز مكاسب بنسبة 1.2%».
وقدمت البداية القوية لموسم الإعلان عن نتائج الربع دفعة للأسهم، حيث ارتفعت أسهم JPMorgan Chase بنسبة 4.4% بعد أن تجاوز البنك توقعات الأرباح والإيرادات، بينما قفزت أسهم Wells Fargo بنسبة 5.6% بسبب أرباح أقوى من المتوقع.
واستفادت الأسهم أيضاً من بيانات خففت من المخاوف من أن التضخم لا يتراجع بسرعة كافية، فيما شمل ذلك قراءة مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر التي كانت أقل من المتوقع، بعد أن زاد مؤشر أسعار المستهلكين قليلاً أكثر من المتوقع.  وأشارت النتائج إلى أن البنك الفيدرالي قد يحقق سيناريو الهبوط الناعم، ويصل إلى هدفه البالغ 2%، الذي يعتقد اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس أن بيانات التضخم لشهر سبتمبر القادمة قد تظهره بالفعل.
وقال ديفيد راسل، رئيس استراتيجية السوق العالمية في TradeStation: «قد يكون البنك الفيدرالي لا يزال في الطريق الصحيح لخفض الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين».
وتشير عقود تداول الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى احتمال يقارب 90% بأن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، وفقاً لأداة مراقبة البنك الفيدرالي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. 
وسيولي صناع السياسة في البنك المركزي اهتماماً وثيقاً للبيانات الإضافية المنتظر صدورها الأسبوع القادم، والتي ستشكل توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

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