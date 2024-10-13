الصين تطرح إجراءات لتعزيز التمويل الأخضر

طرحت الصين إجراءات لتعزيز التمويل الأخضر، وحددت بموجبها 19 إجراء مهما للمجالات الرئيسة لتعزيز بناء "الصين الجميلة".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن المبادئ التوجيهية، أوضحت أن الصين ستعمل على إنشاء مكتبة مشاريع لبناء الصين الجميلة، وتحسين دقة الدعم المالي بشكل فعال، من خلال التركيز على مجالات رئيسة، مثل التنمية الخضراء للصناعات الرئيسة، وحماية الإيكولوجيا واستعادتها.

وتؤكد المبادئ، تعزيز قدرات المؤسسات المالية على تقديم الخدمات المالية الخضراء، وإثراء المنتجات والخدمات في هذا المجال، وأهمية بذل الجهود لزيادة إصدار القروض، وتعزيز الدعم التمويلي للتنمية الخضراء.

كما تدعو المبادئ إلى تعزيز الابتكار في المنتجات المالية الخضراء للروابط والمجالات الرئيسة، مثل مشاريع حماية البيئة الإيكولوجية الإقليمية، وتطوير سوق الكربون، والاستهلاك الأخضر.

وسيتم إنشاء آلية تنسيق بين الهيئات الحكومية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.