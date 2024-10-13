«إي آند الإمارات» تسجل السرعة الأعلى عالمياً عبر شبكة الجيل الخامس المتقدمة

دبي (الاتحاد)أعلنت شركة «إي آند الإمارات» تحقيقها لأعلى سرعة مجمعة عالمياً لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) بلغت 62 جيجابت في الثانية.

ونجحت «إي آند الإمارات»، من خلال اعتمادها على أجهزة وخوارزميات متطورة، مثل MU-MIMO، في تجميع العديد من نواقل الطيف الترددي بين النطاقات العالية والمنخفضة عبر بنية مبسطة، محققة بذلك سرعة قياسية جديدة تصل إلى 62 جيجابت في الثانية.

ويعكس هذا الإنجاز جهود الشركة المستمرة في دفع عجلة التقدم وبناء مستقبل أفضل لقطاع الاتصالات، بما يسهم في تحويل الصناعات وتحفيز الإبداع في العصر الرقمي.

ويُمهد هذا الإنجاز الطريق نحو تقديم ابتكارات تكنولوجية تحدث فارقاً إيجابياً في قطاعات الأعمال كافة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم أيضاً.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «إي آند الإمارات»: «نعتز بتحقيق (إي آند الإمارات) أعلى سرعة مجمعة لشبكة الجيل الخامس المتقدمة في العالم، بما يعكس جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على المؤشرات الرقمية العالمية. ومن خلال هذه السرعات الفائقة، نحن على استعداد لإطلاق الإمكانات غير المحدودة للتكنولوجيا، وتمكين الخدمات والتطبيقات المبتكرة التي تدفع عجلة النمو للمجتمع والاقتصاد».

وأضاف مرشد: «يساعدنا تبني أحدث حلول شبكات الجيل الخامس المتقدمة على تقديم تجارب غير مسبوقة للأفراد والشركات، فضلاً عن مساهمتنا في تمهيد الطريق نحو الوصول إلى سرعات تحميل فائقة في المستقبل، ما يعزز تجارب العملاء بشكل كبير».

وتُعد شبكة «إي آند الإمارات» المتقدمة محور هذه الجهود التي تضمن أداءً مستقراً للشبكة في جميع الخطوات. كما لا يتوقف الابتكار عند هذا الحد، حيث تعتمد الشركة على قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب سلسة وشخصية لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، ستقود تقنيات الذكاء الاصطناعي مبادرات ذكية لتوفير الطاقة، ما يعزز المسؤولية البيئية، ويرتقي بالتميز التكنولوجي إلى آفاقٍ جديدةٍ.