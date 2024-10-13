الإمارات تبحث التعاون مع اليابان في ريادة الأعمال



أبوظبي (الاتحاد)

تترأس معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وفد الدولة الذي يزور دولة اليابان الأسبوع الحالي، لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي خلال المرحلة المُقبلة، واستكشاف فرص تطوير الأعمال بين الشركات الإماراتية واليابانية الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصادَيهما.

وتأتي الزيارة تأكيداً على الزخم المتواصل الذي تتسم به العلاقات الإماراتية اليابانية على المستويات كافة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية، إذ تتبنى الدولتان رؤى وأهدافاً مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية لمستويات جديدة من الشراكة التنموية، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار، ويفتح آفاقاً جديدة وواعدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عدداً من الأنشطة من أبرزها مشاركة وفد الدولة في معرض «سياتك Ceatec» الذي يستضيف حلقة نقاشية حول جهود الدولة في تمكين التحول الرقمي بقطاع الأعمال، بحضور معالي علياء المزروعي، ويُعد المعرض الذي يُعقد في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري أكبر حدث لتكنولوجيا المعلومات في اليابان، ويمثل منصة مهمة لشركات التكنولوجيا والابتكار لاستعراض الأفكار الريادية وأحدث الابتكارات وبحث مستقبل الصناعات الرقمية والإلكترونية والحديثة.

وستتيح الزيارة الاطلاع على أحدث التقنيات المتقدمة المستخدمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التحول الرقمي، وكذلك تعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ونظيرتها اليابانية المشارِكة في المعرض.

وتجمع دولة الإمارات ودولة اليابان علاقات متميزة وتاريخية على المستويات كافة، خاصة على المستوى الاقتصادي، فقد شهد العام الماضي توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء والصحة والنقل والشحن والبيئة والاقتصاد الدائري.