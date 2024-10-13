الإثنين 14 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طاقة - أبوظبي» تشارك في جيتكس جلوبال 2024

«طاقة - أبوظبي» تشارك في جيتكس جلوبال 2024
14 أكتوبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء: الإمارات ترسم مستقبلاً مشرقاً للخدمات الرقمية
العقارات الجاهزة و«قيد الإنشاء» تسجلان نمواً متوازياً في الإمارات

تشارك دائرة الطاقة، ضمن منصة حكومة أبوظبي، في معرض جيتكس جلوبال 2024 أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، والذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وتهدف الدائرة لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والحلول الرقمية في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لتسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي «أن مشاركة دائرة الطاقة في معرض جيتكس تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه في تطوير الإمكانيات والقدرات والحلول الرقمية في قطاع الطاقة، كما يعتبر المعرض فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والمبادرات التكنولوجية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي». وأضاف: «تُظهر مشاركتنا هذا العام التزامنا بمواصلة جهود التحول الرقمي في الإمارة، حيث نستعرض أبرز المبادرات الرقمية والحلول المبتكرة التي تعزز تجارب المتعاملين، كما تدعم هذه الجهود مساعي الدائرة لتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والابتكار في مجال حلول الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة».

دائرة الطاقة
جيتكس
جيتكس جلوبال
دبي
التكنولوجيا
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
13 أكتوبر 2024
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
13 أكتوبر 2024
صقر غباش خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية (من المصدر)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية
اليوم 01:33
ترامب وهاريس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب يتقدم بأريزونا وهاريس تتصدر في بنسلفانيا
اليوم 01:33
نازحون فلسطينيون فروا من مناطق في شمال غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
القوات الإسرائيلية تعزل شمال القطاع عن مدينة غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©