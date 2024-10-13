«طاقة - أبوظبي» تشارك في جيتكس جلوبال 2024

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الطاقة، ضمن منصة حكومة أبوظبي، في معرض جيتكس جلوبال 2024 أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، والذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وتهدف الدائرة لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والحلول الرقمية في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لتسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.

وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي «أن مشاركة دائرة الطاقة في معرض جيتكس تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه في تطوير الإمكانيات والقدرات والحلول الرقمية في قطاع الطاقة، كما يعتبر المعرض فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والمبادرات التكنولوجية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي». وأضاف: «تُظهر مشاركتنا هذا العام التزامنا بمواصلة جهود التحول الرقمي في الإمارة، حيث نستعرض أبرز المبادرات الرقمية والحلول المبتكرة التي تعزز تجارب المتعاملين، كما تدعم هذه الجهود مساعي الدائرة لتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والابتكار في مجال حلول الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة».