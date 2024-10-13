الإثنين 14 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فوربس الشرق الأوسط»: الإمارات تتصدر قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024

«فوربس الشرق الأوسط»: الإمارات تتصدر قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024
14 أكتوبر 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية
20.000 طرد مساعدات إنسانية في «الإمارات معك يا لبنان»

تصدرت دولة الإمارات قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024، التي تضم 107 من قادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعاً، بحسب «فوربس الشرق الأوسط».
وأكدت «فوربس الشرق الأوسط»، أن القائمة يقودها 54 شركة إماراتية، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، وعُمان بـ3 شركات. ويسهم قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، المصنفون ضمن قائمة «فوربس» بنسختها السنوية الثانية، في تحقيق أجندة الاستدامة، من خلال قيادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بالمبادرات والابتكارات المستدامة، سعياً لإعادة تشكيل ملامح المستقبل.
ووفقاً لقائمة «فوربس» لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام، فقد تم تصنيف القادة بناءً على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة. وقد شمل التقييم، تحليل المبادرات ضمن كل قطاع، مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات، واستخدام المياه والطاقة والموارد، بالإضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم.

فوربس الشرق الأوسط
الإمارات
الاستدامة
مصر
قطر
البحرين
الكويت
عُمان
آخر الأخبار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
علوم الدار
منصور بن محمد يفتتح معرض «إكسباند نورث ستار 2024» الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين
13 أكتوبر 2024
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق «برنامج التميز الافتراضي لأمراض القلب والأورام» الأول من نوعه في المملكة المتحدة
13 أكتوبر 2024
صقر غباش خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية (من المصدر)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية للتكاتف ووحدة الكلمة لدعم القضية الفلسطينية
اليوم 01:33
ترامب وهاريس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب يتقدم بأريزونا وهاريس تتصدر في بنسلفانيا
اليوم 01:33
نازحون فلسطينيون فروا من مناطق في شمال غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
القوات الإسرائيلية تعزل شمال القطاع عن مدينة غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©