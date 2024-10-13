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اقتصاد

سكان الإمارات يتصدرون الإنفاق على السفر إقليمياً

سكان الإمارات يتصدرون الإنفاق على السفر إقليمياً
14 أكتوبر 2024 01:05

رشا طبيلة (أبوظبي)

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اعتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 13 عالمياً في إنفاق سكانها على السفر للخارج خلال العام الماضي بقيمة بلغت 115.7 مليار درهم، متصدرين القائمة الدولية للسفر للخارج على المستوى الإقليمي، بحسب تقرير الأثر الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي.
وقال التقرير إن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على السفر للخارج، مرجعاً ذلك إلى النمو الملحوظ للإقبال على السفر بين سكان الدولة، فضلاً عن قوة جواز السفر الإماراتي الذي يتيح السفر إلى 180 دولة من دون تأشيرة مسبقة.
وبحسب توقعات مجلس السفر العالمي، فقد ارتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج خلال العام الجاري إلى 119.9 مليار درهم، من 115.7 مليار درهم في العام الماضي، بنمو 3.6%.
وأشار التقرير إلى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً من سكانها على السفر للخارج، حيث جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، تليها الصين، ثم المملكة المتحدة تليها ألمانيا، ثم فرنسا تليها كندا، ثم إيطاليا ثم إسبانيا بعدها إيران ثم أستراليا بعدها روسيا تليها الهند ثم الإمارات. حول أكثر الوجهات طلباً للسفر إليها من سكان الإمارات عام 2023، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الأولى الأكثر طلباً من سكان الإمارات للسفر بحصة 27%، يليها السوق العُماني بحصة 13%، ثم المملكة المتحدة بحصة 11%، تليها فرنسا بحصة 6%، ثم إيطاليا بحصة 4%. 
ويعزز قوة الجواز الإماراتي من سهولة السفر للإماراتيين، حيث حصد المركز الأول على مستوى العالم بجدارة، حيث حقق جواز السفر الإماراتي هذه المرتبة عالمياً من حيث القوة، يصبح بإمكان المواطن دخول 180 دولة، منها 127 دولة بلا تأشيرة مسبَقة، و53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول إلى المطار، وفق تصنيف مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات المالية».
وبلغ إجمالي الإنفاق على السفر للخارج بين سكان الإمارات خلال عام 2018 نحو 100.8 مليار درهم، ليرتفع في 2019 إلى 105.4 مليار درهم، قبل أن يتراجع بسبب جائحة «كورونا» إلى 32.4 مليار درهم عام 2020، ثم يعود للارتفاع ليصل إلى 103 مليارات درهم في 2021، ثم ينمو إلى 109.2 مليار درهم في عام 2022 ويرتفع إلى 115.7 مليار درهم عام 2023.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الدولة أكثر من 97.9 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 12.6% مقابل 86.9 مليون مسافر عن نفس الفترة العام الماضي.

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