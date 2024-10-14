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اقتصاد

الذهب ينخفض مع صعود الدولار

الذهب
14 أكتوبر 2024 07:19

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار، فيما تترقب أطراف السوق مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2646.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2663.90 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31.21 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 976.20 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1045.87 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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