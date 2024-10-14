"كيليكس بايو" التابعة لمبادلة تستحوذ على 4 شركات أدوية

عزّزت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" التي استحوذت مؤخّراً على شركة "كيليكس بايو"، حضورها في قطاع الأدوية المتخصصة عبر تمكين "كيليكس بايو" من الاستحواذ على حصة 100% في أربع شركات دوائية تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير" القابضة، تشمل "بايوفنتشر" و"بايوفنتشر هيلث كير" و"جلف إنجكت" و"ويل فارما".

وتسهم هذه الخطوة الإستراتيجية في ترسيخ مكانة مبادلة في قطاع الصناعات الدوائية في الدولة، وتطويره بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي فيها.



وكانت مبادلة قد توصلت في مارس 2024، إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على "كيليكس بايو"، وهي شركة أدوية متخصصة تركز على توفير الأدوية المعقدة في الأسواق الناشئة، حيث تم استكمال الاتفاق بنجاح في شهر سبتمبر الماضي.



وتتخصّص شركات الأدوية التابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير" في تصنيع الأدوية الحيوية المتطورة وحلول الحقن الوريدي، ويشكّل دمجها تحت مظلّة "كيليكس بايو" تقدماً كبيراً في جهودها التوسعية، حيث تضيف كلّ شركة منها مجموعة فريدة من الأنشطة إلى المحفظة.



وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة : "إن استكمال عملية الاستحواذ على "كيليكس بايو" وهذه الصفقة التي تلتها؛ يعكسان التزامنا بالمساهمة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، ودعم مساعي دولتنا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وأضاف: "نواصل البحث عن شراكات واستثمارات تتوافق مع أهدافنا الإستراتيجية، حيث نتطلع إلى تحقيق القيمة للجهات المعنية مع تعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع العالمي الحيوي، فيما تعتبر "كيليكس بايو" وأصولها مؤهلة بالشكل الأمثل لتحقيق النمو المتسارع، وستمكننا من بلوغ طموحنا في إرساء مكانة إقليمية رائدة بمجال الصناعات الدوائية".



من جانبه قال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "نلتزم في مبادلة بدعم طموح دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية ، مشيراً إلى أن الاستحواذ يشكّل استمراراً لخططنا الاستراتيجية، ويسهم في تنويع اقتصادنا الوطني، كما يخلق عوائد اجتماعية واقتصادية قيّمة، ويعزّز مساعي مبادلة في هذا القطاع".

وأضاف: "انطلاقاً من دورنا كمستثمر مسؤول، فإننا نلتزم بتطوير الحلول المستقبلية التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي لدولتنا، وتوفّر المزيد من فرص العمل، وتعزّز الابتكار وتحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدوائية بما يحقق تأثيراَ إيجابياً مستداماً على مستقبل مجتمعنا".

من جهته، قال حسين سيدي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "كيليكس بايو": "يشكّل الاستحواذ على أصول "جلوبال ون هيلث كير" خطوة مهمّة تعزّز حضورنا في دولة الإمارات، كما وتتيح لنا الوصول إلى مجموعة أكبر من المنتجات والتقنيات ، مشيرا إلى أن ضمّ هذه الشركات وموظفيها إلى شبكة "كيليكس بايو" يسهم في دفع تعزيز مساعينا وتحقيق طموحاتنا لنصبح رواداً في قطاع الصناعات الدوائية عالمياً.



وبدورها، قالت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة : "يعدّ بيع الأصول التابعة لشركة "كيليكس بايو" نقطة تحوّل إستراتيجية لشركة "ياس القابضة" ، لافتة إلى أن هذا القرار يعكس التزامنا بتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية والحلول الطبية المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة مع ثقتنا بأن "ويل فارما" و"جلف إنجكت" و"بايوفنتشر هيلث كير" و"بايوفنتشر" ستستمر تحت إشراف ‘كيليكس بايو‘ في الازدهار والمساهمة بتعزيز المشهد الصحي بشكل كبير".

ويشكّل استحواذ "كيليكس بايو" على أربعة أصول تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير"، خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات تصنيع الأدوية محلياً في دولة الإمارات من خلال الاستثمارات الإستراتيجية.

وتتماشى هذه الخطوة مع المبادرات الحكومية مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، الهادفة إلى تعزيز قطاع التصنيع في الدولة.





كما تدعم هذه الاستحواذات جهود مبادلة لتأسيس شركة وطنية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في أبوظبي، ما يعزّز البنية التحتية لتصنيع الأدوية في الدولة، ومعالجة الأمراض الشائعة، وتأمين إمدادات الأدوية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، ودفع جهود الدولة في التحول نحو اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة.

وتعدّ شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" ، القسم المتخصّص بمجال الرعاية الصحية لدى مجموعة "ياس القابضة"، حيث تركّز على تحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في الأدوية الحيوية وخدمات الرعاية الصحية.



