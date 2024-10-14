برنامج "التوقف في أبوظبي" من الاتحاد للطيران يحقِّق نمواً كبيراً

احتفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالنجاح الذي حقَّقه برنامج التوقُّف المجاني في أبوظبي، حيث إنَّ إعادة إطلاقه تخطَّت التوقُّعات، وعزَّزت بشكل كبير قطاع السياحة في الإمارة.

وشهد البرنامج، الذي تقدِّمه الاتحاد للطيران، نمواً ملحوظاً منذ إطلاقه، حيث استقبل 24،000 زائر في النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ7،000 زائر في النصف الأخير من عام 2023، بمعدل زيادة بلغ 242%. ويضع هذا الأداء القوي، المصحوب بتزايد الطلب وزيادة الحجوزات خلال النصف الثاني من العام 2024، البرنامج على المسار الصحيح لتحقيق هدفه الطموح مع 75,000 زائر دولي خلال 2024.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تخطَّى نجاح برنامج التوقُّف المجاني في أبوظبي توقُّعاتنا بشكل كبير، وقد رأينا أعداد الزوّار الدوليين يتضاعف ثلاث مرات خلال ستة أشهر فقط. وهذا النجاح لا يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة سياحية فقط، بل يؤكِّد فاعلية البرنامج في تشجيع المسافرين على استكشاف روائع الإمارة».

ويغتنم المسافرون الفرصة لاكتشاف أبوظبي، بمتوسط ​​إقامة ليلتين. وقد لاقى البرنامج ترحيباً واسعاً من قِبَل المسافرين من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والهند.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يجسِّد برنامج التوقُّف في أبوظبي قوة الشراكات الاستراتيجية في دفع نمو السياحة. ومن الواضح أنَّ هذه المبادرة المبتكرة تلقى صدى لدى المسافرين الدوليين، حيث تقدِّم لهم سبباً مقنِعاً لاستكشاف إمارتنا. ويعزِّز نجاح البرنامج مكانة أبوظبي كوجهة لا تُفوَّت، ويشجِّع المسافرين على التخطيط لإقامات أطول في المستقبل».

وازدادت شعبية البرنامج من خلال التحسينات التي طرأت على عملية الحجز، فقد أدّت صفحة الواجهة الجديدة السهلة للبرنامج على موقع etihad.com إلى زيادة بنسبة 43% في حركة المرور على الموقع من قِبل الزوّار المحتمَلين الذين يبحثون عن معلومات حول أبوظبي.

ويمكن للمسافرين الذين يحجزون رحلاتهم مع الاتحاد إضافة رحلة توقُّف بسهولة، واختيار إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين من مجموعة من الفنادق المتميِّزة في أبوظبي. وتتيح هذه العملية السلسة للمسافرين تحويل عبورهم إلى تجربة ثرية في أبوظبي، واستكشاف الفنادق عالمية المستوى في الإمارة، والشواطئ، والمطاعم، وأماكن الترفيه.

واعتماداً على هذا النجاح، تبحث الاتحاد للطيران ودائرة السياحة – أبوظبي سُبل تعزيز البرنامج، بهدف منح المزيد من القيمة والتجارب الاستثنائية للزوّار.

وتربط الاتحاد للطيران 80 وجهة حول العالم، من خلال مطار زايد الدولي، ما يجعل من السهل على المسافرين الذين يختارون برنامج التوقُّف استكشاف أبوظبي قبل التوجُّه إلى وجهتهم الأخيرة.