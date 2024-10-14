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اقتصاد

قمة سوبربريدج 2024 تنطلق غداً في دبي

قمة سوبربريدج 2024 تنطلق غداً في دبي
14 أكتوبر 2024 15:17

 تنطلق غدا في دبي، قمة "سوبربريدج 2024"، التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي و"سوبربريدج كاونسل"، تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل".

وتجمع القمة، التي تنعقد بالتزامن مع معرض "جيتكس جلوبال"، عدداً من رواد القطاعات الاقتصادية والمبتكرين لتسليط الضوء على أحدث التطورات الحاصلة في مختلف الصناعات، والتي ترسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتمثل القمة، التي تستضيف 70 متحدثاً بارزاً، وتستمر يومين، منصة تفاعلية مميزة، لاستعراض العديد من المواضيع، التي تركز على أربعة محاور رئيسة، هي "القوة الاقتصادية" و"التكنولوجيا والتحول الصناعي" و"القيادة والمساواة بين البشر" و"الثروة والاستثمار".

وتتضمن قائمة الشركاء الرئيسين للقمة كل من غرف دبي، وTrip.com وLaix Inc وNICE و MVGX وMetacomp.

وتسلط القمة الضوء على النقلة الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، في تحولها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد رائد مدفوع بالابتكار.

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وتستعرض جلسات القمة، الموارد الوفيرة والإجراءات المتقدمة التي تم اتخاذها، فيما يخص الحوكمة، ضمن منطقة الشرق الأوسط، التي ساهمت معا في تحقيق النمو فيها، وأيضا التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة.

ويبحث المختصون مستقبل الصيرفة الرقمية، وتجرى نقاشات حول التنامي الكبير للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.

ويشهد الواقع المالي تحولا ملحوظا نحو الاقتصاد الأخضر، مع وجود توقعات تشير إلى وصول حجم الاستثمارات في العملات المشفرة المدعومة بالأصول المتجددة إلى رقم مهول قدره 11 تريليون دولار بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أيضاً أن تعيد تقنية "بلوك تشين" تعريف مفهوم الوساطة المالية من خلال التركيز على أهمية تسهيل إمكانية الحصول على رأس المال لمواكبة التغيرات المتسارعة. 

المصدر: وام
الإمارات
دبي
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