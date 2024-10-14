صندوق خليفة يدعم مشاركة أربع شركات إماراتية في "إكسباند نورث ستار “2024

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دعمه لأربع شركات إماراتية، تنتمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2024"، أكبر حدث للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم.

انطلق المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، أمس ويستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي 2024.

ويجمع إكسباند نورث الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم، ويتيح لهم استعراض الابتكارات الرائدة، وبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات ذات الصلة.

تشمل قائمة الشركات المدعومة من قبل صندوق خليفة للمشاركة في المعرض، تطبيق "رفيق" الذكي، الذي يربط المستهلكين بمجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات، موفرة وصولا سلسا لخدمات صيانة المنازل الموثوقة.

كما تضم القائمة شركة "باي تك"، المتخصصة في تزويد الشركات بحلول رقمية مبتكرة، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجاتها الفريدة، وشركة "أصول للاتصالات والأنظمة التقنية"، الرائدة في تقديم حلول متقدمة في مجال الاتصالات والأمن مثل أنظمة المراقبة والتحكم المنزلي، مع التركيز على الجودة العالية والتكلفة الفعّالة.

وتضم القائمة شركة "أنغما تكنولوجيز"، وهي علامة تجارية متخصصة في الألعاب الإلكترونية، مقرها أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز تجربة الألعاب في منطقة الخليج من خلال توفير مكونات وإضافات حاسوبية فائقة الجودة، وتثبيت أنظمة رقمية مصممة خصيصا.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة إن الصندوق يضع تمكين مجتمع رواد الأعمال الإماراتي على رأس أولوياته، مع التركيز على المشاريع والشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة والتحول الرقمي، وتقدم حلولا ومنتجات مبتكرة.

وأكدت أن هذه الرؤية الاستباقية هي أساس النجاح في الاقتصاد الدائم التطور، إذ تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام.

وأضافت أن كل شركة من الشركات المشاركة في معرض" إكسباند نورث ستار" تجسد بدعم من صندوق خليفة، روح الابتكار والجودة وشغف ريادة الأعمال التي يحرص صندوق خليفة على تعزيزها، وتساهم في دفع عجلة التقدم ضمن مشهد الأعمال الإماراتي.

وأوضحت أنه من خلال دعم الشركات الإماراتية في المعرض، نؤكد الالتزام بتعزيز اقتصاد معرفي متقدم، وتسليط الضوء على قوة الابتكار الإماراتي في صميم واحدة من أكثر الملتقيات التكنولوجية ديناميكية في العالم، ما يعزز تنافسية الشركات الإماراتية وحضورها العالمي، ويفتح أمامها آفاق الشراكات المثمرة وفرص الاستثمار الواعدة.

وأشارت إلى أن صندوق خليفة يواصل جهوده الموجهة لتشجيع الابتكار، وإتاحة وصول الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية عبر مشاركته في المعارض والملتقيات العالمية، التي تشكل فرصا قيمة لتعزيز الحضور العالمي للمشاريع والشركات الإماراتية، مثل معرض"إكسباند نورث ستار" 2024، وذلك التزاما بدوره المؤثر في دفع عجلة نمو منظومة ريادة الأعمال، ويتطلع الصندوق إلى تعزيز استدامة وتنافسية الشركات الإماراتية وتمكينها من المساهمة في رسم ملامح مستقبل اقتصاد دولة الإمارات ، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار وبيئة حاضنة للمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى ذات الأولوية.

يذكر أن صندوق خليفة أطلق في شهر يوليو الماضي باقة جديدة من ستة برامج تمويلية على هيئة قروض طويلة الأمد بدون أي فوائد، لدعم نجاح المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، ومن ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .