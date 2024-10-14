أحمد بن سعيد يُطلق المرحلة الأولى من «خريطة سماء دبي»

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المرحلة الأولى من «خريطة سماء دبي» الموحدة، لتعزيز آلية الإشراف على أنشطة قطاع الطيران المدني في المجال الجوي للإمارة، والتي توفر جميع الخرائط المتعلقة بخدمات هيئة دبي للطيران المدني في منصة واحدة، بما في ذلك تتبع وسائل النقل الجوي والرافعات والخدمات الأخرى. جاء ذلك خلال مشاركة هيئة دبي للطيران المدني في معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلّط الهيئة ضمن منصة «دبي الرقميّة»، الضوء على مجموعة من الأنظمة المتطورة والمشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة العمل وتعزيز الريادة في مجالات إدارة الطيران وضمان سلامة النقل الجوي في دبي.

وفي هذا الصدد، قال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «إن إطلاق المرحلة الأولى من 'خريطة سماء دبي' يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع الطيران، ويشكل خطوة هامة نحو مستقبل آمن ومستدام للقطاع. نحن ندرك بأن الأمن والسلامة هما الأساس في جميع عملياتنا، ونسعى دائماً لتطوير حلول تتماشى مع الاتجاهات العالميّة وأفضل الممارسات المتبعة». وأضاف: «من خلال مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2024، نهدف إلى عرض العديد من المبادرات الذكية والخدمات الحديثة أمام الزوّار والشركات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في إمارة دبي».

من جانبه، قال سعيد بالهول - مدير إدارة تقنية المعلومات - بالإنابة في هيئة دبي للطيران المدني: «باعتبارها خطوة رائدة تواكب رؤية الهيئة في دعم الابتكار واستشراف المستقبل، تساهم منصّة 'خريطة سماء دبي' في توفير أداة حيوية وخريطة تفاعلية لإدارة المجال الجوي للإمارة، حيث توفر جميع الخرائط المتعلقة بخدمات الهيئة في منصة واحدة، بما في ذلك عرض جميع تحركات وسائل النقل الجوي والرافعات والخدمات الأخرى من خلال بث مباشر لهذه البيانات، كما ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز سلامة وكفاءة العمليات الجوية في المنطقة، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير حلول مبتكرة لرفع مستوى الأداء وتعزيز إدارة المجال الجوي».

وخلال فعاليات الحدث، تقدم هيئة دبي للطيران المدني عرضاً تُبرز فيه مزايا مشاريعها وتقنياتها، وتستعرض أهم التطورات في مجال الخدمات الرقمية والتحول الرقمي داخل الهيئة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية حكومة دبي الرامية إلى رقمنة كافة جوانب الحياة في الإمارة وتحقيق بيئة عمل رقمية مبتكرة تدعم تقدم وتطور دبي كمركز عالمي في قطاع للطيران.