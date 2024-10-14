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اقتصاد

طيران الإمارات: تعديلات كبيرة ومكلفة لبرامج الأسطول

طيران الإمارات: تعديلات كبيرة ومكلفة لبرامج الأسطول
14 أكتوبر 2024 18:29


رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن طيران الإمارات اضطرت إلى إجراء تعديلات كبيرة ومكلفة للغاية على برامج أسطولها نتيجة لتقصير شركة بوينج في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بما يتعلق بتأخير تسليم طائرات بوينج من طراز 777X.
وكانت شركة «بوينغ» أعلنت مؤخراً أنها ستؤجل تسليم أول طائرة من طراز بوينج (777X) إلى عام 2026 بدلاً من عام 2025 نتيجة للإضراب، وتخطط لخفض 10% من قوتها العاملة، وذلك بسبب توقعاتها بأن تتكبد خسارة كبيرة في الربع الثالث من العام الحالي بسبب إضراب عمال الماكينات في «سياتل» بالولايات المتحدة.
وقال كلارك في تصريح صحفي، «نظراً لعدم وجود جدول زمني واضح لتسليم هذا النوع من الطائرات إلى جانب الإضرابات التي دخلت أسبوعها الرابع، فكيف يمكن لشركة بوينج تقديم أي توقعات مؤكدة لمواعيد التسليم».
وأضاف «سنجري محادثة جادة معهم على مدار الشهرين المقبلين».
وخلال أغسطس الماضي، أعلنت شركة بوينغ، توقفها عن تجربة الطيران لطائرتها «777 إكس» بعد العثور على تلف في هيكل إحدى الطائرات ذات الجسم العريض.

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