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اقتصاد

21.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
15 أكتوبر 2024 00:58

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 21.5 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، وسط ارتفاع معنويات المستثمرين مع بداية الأسبوع، وتحسن شهيتهم للشراء، مع اقتراب بدء إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للربع الثالث، ما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بالنتائج المتوقعة.
وتفصيلا، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بلغت نسبته 0.455% عند مستوى الإغلاق البالغ 9303.01 نقطة، وشهدت جلسة التداول إبرام نحو 21 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 317.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.22 مليار درهم.
وارتفعت القيمة السوقية بنحو 17 مليار درهم خلال جلسة أمس، لتبلغ 2.893 تريليون درهم.
وكانت محصلة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار 32 شركة مقابل تراجع أسعار 29 شركة، فيما أغلقت 53 شركة على استقرار دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.
وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب يوم أمس في سوق أبوظبي بلغت نحو 22 مليون درهم صافي شراء. كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية نحو 5 ملايين درهم أيضاً صافي شراء.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 230 مليون درهم بتنفيذ نحو 8 آلاف صفقة توزعت على 110 ملايين سهم.
وأغلق المؤشر على مستوى 4.455.02 نقطة بارتفاع وقدره 14.34 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل زيادة بنسبة 0.323% مقارنة مع إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال جلسة أمس بنحو 4.5 مليار درهم لتبلغ ما يقارب 750 مليار درهم.
وشهد التداول ارتفاع 21 شركة وهبوط 26 شركة وثبات أسعار 8 شركات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة التداول نحو 62.8 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 79.2 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة، نحو 15.7 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 17.7 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين بسوق دبي 13.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 28.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها. 
وقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذه الجلسة نحو 92.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 125.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.6% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 33.3 مليون درهم صافي بيع.
كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات أيضاً نحو 26 مليون درهم صافي بيع.

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