اتفاقية تعاون بين «رأس الخيمة العقارية» و«دبي التجاري»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، توقيع اتفاقية استراتيجية مع بنك دبي التجاري، لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار درهم.

وستدعم هذه التسهيلات نمو الشركة الطموح، إضافة إلى تعزيز تطوير المباني الخضراء المستدامة في ميناء العرب، فيما ستمكن هذه التسهيلات الشركة من تسريع تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمشاريع السكنية، ما يوفر دعماً مالياً طويل الأجل يضمن استمرارية النمو المستدام للشركة.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تعتبر الشراكة مع بنك دبي التجاري خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا الطموحة لتحويل ميناء العرب إلى وجهة فاخرة للسكن والاستثمار»، مشيراً إلى أن «هذه التسهيلات التمويلية ستمنح الموارد اللازمة لتعزيز خططنا التوسعية وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة».

من جانبه، قال راهول جوغاني، المدير المالي لشركة رأس الخيمة العقارية: «هذه التسهيلات توفر لنا القدرة على الحصول على تمويل طويل الأجل، مما يمنحنا مرونة مالية أكبر لتلبية متطلبات المشاريع المتنامية»، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من تنفيذ مشاريع ضخمة في مشروع ميناء العرب.