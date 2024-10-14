«الاتحاد للطيران» تنقل 13.6 مليون مسافر خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها قامت بنقل 13.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 10.1 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت «الاتحاد للطيران»، أمس، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر سبتمبر 2024، والتي جاءت بأداء قوي مع انتهاء العطلة الصيفية، حيث نقلت الشركة 1.6 مليون ضيف خلال الشهر، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 88%.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران» إنه خلال شهر سبتمبر 2024، شهدنا نمواً مهماً في أعداد المسافرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر، حيث بلغ عدد المسافرين مع «الاتحاد للطيران» 17.5 مليون مسافر خلال 12 شهراً.