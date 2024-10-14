1.95 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر

عجمان (الاتحاد)

قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن عدد التصرفات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 1277 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية 1.95 مليار درهم، فيما تجاوز حجم التداول 1.4 مليار درهم من إجمالي 1033 عملية تداول.

وأوضح المهيري أن التصرفات العقارية في عجمان، حققت نمواً بنسبة 21.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن الدائرة، موضحاً أن منطقة «الرميلة 3» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 100 مليون درهم.

وأكد أن سوق عجمان العقاري يتسم بالمرونة، وتنوع الخيارات الاستثمارية، لاسيما في ظل التنافسية العالية والجودة العقارية، التي تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بكل سهولة، ووفقاً لمتطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشار إلى تسجيل 191 عملية رهن، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 463.6 مليون درهم، وارتفاع قدره 4.4%، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 55 مليون درهم في منطقة «النخيل 2».

وأوضح أن مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية».