الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.95 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر

جانب من عجمان
15 أكتوبر 2024 00:58

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المدرسة الرقمية تجمع 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
صقر غباش يؤكد مواقف الإمارات الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية العادلة

قال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن عدد التصرفات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ 1277 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية 1.95 مليار درهم، فيما تجاوز حجم التداول 1.4 مليار درهم من إجمالي 1033 عملية تداول.
وأوضح المهيري أن التصرفات العقارية في عجمان، حققت نمواً بنسبة 21.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن الدائرة، موضحاً أن منطقة «الرميلة 3» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 100 مليون درهم.
وأكد أن سوق عجمان العقاري يتسم بالمرونة، وتنوع الخيارات الاستثمارية، لاسيما في ظل التنافسية العالية والجودة العقارية، التي تمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بكل سهولة، ووفقاً لمتطلباتهم واحتياجاتهم.
وأشار إلى تسجيل 191 عملية رهن، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 463.6 مليون درهم، وارتفاع قدره 4.4%، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 55 مليون درهم في منطقة «النخيل 2».
وأوضح أن مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة»، وجاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الياسمين» و«الزاهية».

التصرفات العقارية
تصرفات العقارات
التداولات العقارية
تداولات العقارات
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
عجمان
الإمارات
آخر الأخبار
المدرسة الرقمية تجمع نحو 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
علوم الدار
المدرسة الرقمية تجمع 50 ألف جهاز إلكتروني عبر "تبرّع بجهازك"
اليوم 15:12
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
علوم الدار
سلطان القاسمي يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية
اليوم 15:08
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
الرياضة
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
اليوم 15:06
المهندي: «دولية الإمارات للطاولة» تسهم في تطوير اللاعب الخليجي
الرياضة
المهندي: «دولية الإمارات للطاولة» تسهم في تطوير اللاعب الخليجي
اليوم 14:58
صقر غباش
علوم الدار
صقر غباش يؤكد مواقف الإمارات الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية العادلة
اليوم 14:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©