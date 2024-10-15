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الذهب يستقر وسط ترقب لمؤشرات جديدة

سبائك من الذهب
15 أكتوبر 2024 08:22

استقر الذهب اليوم الثلاثاء، مع انتظار المستثمرين وجهات نظر جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من خفض أسعار الفائدة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.
واستقر الذهب عند 2646.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2685.42 دولار الشهر الماضي.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2663.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.14 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.95 دولار، وانخفض البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1020.50 دولار.

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المصدر: وكالات
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