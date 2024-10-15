3 شركات جديدة تنضم لبرنامج «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام ثلاث شركات لتكنولوجيا الطاقة النظيفة من الولايات المتحدة والصين إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انطلاقاً من مكانة الإمارات منصة للنمو والتوسع الدولي للمؤسسات والمشاريع الرائدة، حيث ستساهم الشركات، التي تختص في التقنيات المتقدمة والحلول الذكية، في تعزيز أهداف الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، ودعم انتقالها إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

وتضم الشركات كلاً من «إنرفلو» Enerflow، المتخصصة في تكنولوجيا بطاريات تدفق الفاناديوم، التي تطيل دورة حياة البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في تخزين الطاقة النظيفة حتى 10 ساعات إضافية، و«هايجرين إنيرجي» Hygreen Energy، التي تعمل على تطوير التحليل الكهربائي للماء لإنتاج الهيدروجين في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما فيها الصلب والبتروكيماويات، و«إنبور جرين تك» Enpower Greentech، التي تحدث تحولاً في صناعة البطاريات، من خلال بطارياتها الصلبة التي تم تطويرها بالتعاون مع شركات تصنيع قطع السيارات وشركات الطائرات الكهربائية الرائدة على مستوى العالم.

ورحّب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، بانضمام الشركات الثلاث إلى المبادرة، مؤكداً الدور الذي يؤديه برنامج «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» في تعزيز الابتكار في الصناعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

وقال: يطور الأعضاء الجدد في برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حلولاً رائدة تتماشى مع رؤية لدولة الإمارات، وتساهم في تحقيقها لمستقبل مستدام ومنخفض الكربون، والبرنامج يعكس الالتزام بجذب الخبرات العالمية، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية في حلول التكنولوجيا المناخية والطاقة النظيفة، ما يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في الاستدامة والابتكار.