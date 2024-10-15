تعاون بين المناطق الحرة بعجمان و«التجمعات التكنولوجية الروسية»



عجمان (وام)

شاركت هيئة المناطق الحرة في عجمان في المنتدى الدولي الثاني للمناطق الاقتصادية الخاصة الذي عُقد في مدينة دوبنا بروسيا، بمشاركة مسؤولين وممثلين من مختلف الدول بحثوا سبل التعاون الدولي واستشراف مستقبل المناطق الاقتصادية الخاصة.

وضمن فعاليات المنتدى وقع سعادة إسماعيل النقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان مذكرة تفاهم مع جمعية التجمعات التكنولوجية والمتنزهات التكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة في روسيا.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة المناطق الاقتصادية الحرة، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية للمناطق الاقتصادية، وتبادل الآراء والحلول التكنولوجية في مجال الصناعة والنقل والسياحة والتكنولوجيا وحماية البيئة.

وأكد النقي أهمية المشاركة في المنتدى الذي يعد جسراً للتواصل بين 54 منطقة اقتصادية في روسيا وهيئة المناطق الحرة في عجمان ويهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة.

وقال إن المنتدى يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي عبر تسهيل تدفق الاستثمارات، وتعزيز التجارة عبر الحدود، والابتكار الصناعي لافتاً إلى أن الجلسات ناقشت دور مجموعة البريكس في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون والابتكار بين الدول الأعضاء، كما تم خلالها التعريف بدور هيئة المناطق الحرة في عجمان كجسر لتعزيز التعاون بين أعضاء البريكس وتطوير التجارة والاستثمار في الإمارات.

وأكد النقي أن المشاركة في المنتدى وبحث التعاون مع الجهات المشاركة يسهم في خلق فرص واعدة للشركات وتوسيع نطاق أعمالها في أسواق جديدة بما فيها الإمارات.