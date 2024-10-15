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اقتصاد

«القابضة - ADQ» تستحوذ على 96% من «أوديا بنك» التركي

"القابضة ADQ" تؤسس شركة "كيو موبيليتي" لدعم خدمات النقل في أبوظبي
15 أكتوبر 2024 17:50


أعلن كل من «القابضة» (ADQ)، وبنك عوده، عن توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها «القابضة» (ADQ) على حصة 96% في «أوديا بنك» (Odeabank) التابع لبنك عوده في تركيا.
وبموجب هذه الصفقة، وافق بنك عوده ومستثمرون آخرون، بما في ذلك مؤسّسة التمويل الدولية، وIFC FIG Investment Company Sarl، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في «أوديا بنك» إلى «القابضة»(ADQ).
ويحتل «أوديا بنك»، الذي تأسس في عام 2012، المركز الـ 13 بين أكبر البنوك الخاصة التقليدية في تركيا من حيث إجمالي القروض وودائع العملاء. ولدى البنك 41 فرعاً في 15 مدينة تركية ويعمل لديه نحو 1300 موظف حتى نهاية يونيو 2024، وتشمل أهم خدماته القروض التجارية بالإضافة إلى خدماته المتنامية في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد.
وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ ): يعكس الاستحواذ على «أوديا بنك» التزامنا المتواصل بالاستثمار في أصول تعزز النمو المستدام لمحفظة شركاتنا والاقتصاد بصفة عامة، ومن خلال انضمامه إلى محفظة «القابضة» (ADQ )، سيحظى البنك بإمكانية الوصول إلى رأس مال جديد سيتيح له الاستفادة من إمكانات التعاون مع شركاتنا التابعة والفرص المواتية في السوق التركي.
بدوره، قال خليل الدبس، الرئيس التنفيذي لبنك عوده: تتماشى هذه الصفقة مع التركيز الاستراتيجي الراهن لمجموعة بنك عوده على سوقها المحليّة كما على وجودها في أوروبا. ويسعدنا أن نستقطب اهتمام شركة عالمية رائدة مثل «القابضة» (ADQ ) للاستحواذ على بنكنا التابع في تركيا «أوديا بنك».
وفي عام 2022، أطلقت شركة «القابضة» (ADQ ) صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في شركات تطور تقنيات ناشئة أو تعمل على تحسين التقنيات الحالية في قطاعات رئيسة، كما استحوذت الشركة في نفس العام على مجموعة «بيرجي ميفار» التركية الرائدة في قطاع الأدوية والتي أصبحت جزءاً من شركة «أرسيرا» المملوكة بالكامل لـ «القابضة» (ADQ ) والعاملة في قطاع علوم الحياة.
وفي عام 2023، وقعت الشركة أيضاً مذكرتي تفاهم مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.

 

 

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