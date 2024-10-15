«سبيس 42» و«نيبل» تكشفان عن نظام للذكاء الاصطناعي بقطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سبيس 42»، و«نيبل» إطلاق أول نظام من نوعه للذكاء الاصطناعي المدعوم بالأقمار الصناعية والذي من شأنه تحسين كفاءة وإنتاجية آبار النفط والغاز.

ويمثّل النظام الجديد أول ثمار اتفاقية التعاون بين «نيبل» و«الثريا» للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والمنضوية تحت مظلة «الياه سات» للخدمات الفضائية التابعة لشركة «سبيس 42».

ويركّز النظام على تطوير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (SatComs) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتيح هذا التعاون لشركة الثريا توفير هذه القدرات لعملائها من خلال منصة «نيبل» للذكاء الاصطناعي «إن.ليفت» (n.lift).

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الثريا، إن ريادة حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد شركات النفط والغاز على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال نور النحاس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «نيبل»، إن رؤيتنا تتمثّل في تعزيز القدرات التكنولوجية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع التزامنا المستمر بتعزيز القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المنطقة.