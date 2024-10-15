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أحمد بن سعيد: دبي تتمتع بمنظومة متطورة للطيران والتقنيات

أحمد بن سعيد: دبي تتمتع بمنظومة متطورة للطيران والتقنيات
16 أكتوبر 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن دبي تتمتع بمنظومة متطورة للطيران والتقنيات، تخلق من خلالها البيئة المثالية لتحفيز الابتكار في قطاع الطيران، لا سيما مع التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق «أسبوع مستقبل الطيران»، أمس، في «متحف المستقبل» بدبي والذي تنظمه «طيران الإمارات» و«متحف المستقبل»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وخبراء قطاعات الطيران سيتناقشون على مدار 3 أيام. وأضاف سموه: «يجمع أسبوع مستقبل الطيران جميع المقومات اللازمة لتحقيق منظومة متطورة للطيران، استناداً إلى الدور المحوري لقطاع الطيران في تعزيز التنقل العالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، وأهمية التقنيات الحديثة في معالجة التحديات التي يواجهها القطاع، ومن شأن النقاشات ووجهات النظر المتنوعة والحلول العملية التي ستطرح على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، أن تشكل دفعة قوية لتحقيق إنجازات غير مسبوقة ورسم رؤية مستقبلية واعدة لقطاع الطيران».
وفي جلسة حوارية حول رؤية دبي لأهم التوجهات المستقبلية في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، في اليوم الأول من أعمال «أسبوع مستقبل الطيران»، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تملك كافة مقومات الريادة في توظيف التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، واعتماد أحدث الممارسات المبتكرة في كافة قطاعات النقل والشحن الجوي والطيران.
من جانبه، دعا عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى الموازنة بين تطوير تجارب المسافرين وابتكار الحلول الإبداعية في قطاع الطيران بالتزامن مع تحقيق مستلزمات تلبية الطلب المتنامي على حركة السفر حاضراً ومستقبلاً.  

أحمد بن سعيد
دبي
طيران الإمارات
قطاع الطيران
الذكاء الاصطناعي
الطيران
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