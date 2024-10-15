منصور بن محمد: دبي محرك رئيس لتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، جانباً من أعمال اليوم الأول من «أسبوع مستقبل الطيران» الذي تنظمه «طيران الإمارات» و«متحف المستقبل»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وخبراء قطاعات الطيران والذين سيناقشون في متحف المستقبل بدبي على مدار 3 أيام أهم الفرص الواعدة لتصميم مستقبل قطاع الطيران ليلبي التطلعات، ويستبق التوقعات ويواكب النمو العالمي، ويجعل من الارتقاء بتجارب المسافرين محور خططه واستراتيجياته.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي تتمتع بالمقومات الداعمة للكفاءات والمناخ المحفّز على بناء الشراكات الفعّالة في جميع المجالات والقطاعات، لاسيما قطاع الطيران، الأمر الذي رسّخ مكانتها منصة رئيسة تنطلق من خلالها جهود التطوير والابتكار في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران الذي باتت دبي محركاً رئيساً لتطويره على المستوى العالمي.

وخلال الكلمة الافتتاحية لأعمال «أسبوع مستقبل الطيران»، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستثمار في قطاع الطيران والتطوير المستمر لبنيته التحتية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، بما أسهم في تقديم خدمات عالمية المستوى، وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وقال معاليه: «يسهم قطاع الطيران حالياً بنسبة تصل إلى 13.3% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وارتفعت أعداد المسافرين عبر مطاراتنا بنسبة تبلغ 12.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، إذ بلغ عدد المسافرين عبر دولة الإمارات قرابة 98 مليون مسافر مقارنة بـ87 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما نتوقع أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبر جميع مطارات الدولة إلى نحو 145 مليون مسافر بحلول نهاية ديسمبر 2024».

وأضاف معاليه: «تعكس هذه المؤشرات الإيجابية الجاذبية المتزايدة لدولة الإمارات وجهة للسفر ونقطة عبور مهمة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل قطاع الطيران بحث الفرص الممكنة من أجل زيادة كفاءة الوقود المستخدم في العمليات التشغيلية، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام (SAF) ووقود الطيران المستدام منخفض الكربون (LCAF)».

وتنظم «طيران الإمارات» و«متحف المستقبل» فعاليات «أسبوع مستقبل الطيران» خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2024، بمشاركة وزراء من حكومة دولة الإمارات وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة في قطاع الطيران والفضاء والشحن الجوي وخبراء الصيانة والإصلاح والتجديد والخدمات اللوجستية.