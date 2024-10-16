الذهب يصعد مع انخفاض عوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.56 دولار، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 990.49 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1011.47 دولار.



