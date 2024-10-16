الرئيس التنفيذي لـ«إي آند لايف»: 1.2 مليون مستخدم لمنصة «e& money»

يوسف العربي (دبي)

بلغ عدد مستخدمي منصة «e& money» أكثر من 1.2 مليون مستخدم مسجل، ومن المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي البطاقة بنهاية عام 2024، ما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها الشركة، بحسب خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند لايف».

وقال الشامسي، في حواره مع «الاتحاد» على هامش معر ض جيتكس جلوبال 2024، إن منصة «e& money» أصدرت أكثر من نصف مليون بطاقة منذ بداية عام 2023، وتسعى الشركة لزيادة هذا الرقم من خلال تقديم خدمات ومزايا جديدة لمستخدمي هذا التطبيق، لافتاً إلى أن توفير مكافآت نقدية تنافسية تصل نسبتها إلى 1% على جميع المشتريات ساهم بتشجيع العملاء على استخدام تطبيق «e& money».

وحول خطط التوسع، قال الشامسي: إن منصة «e& money» تدرس فرص النمو والتوسع في أسواق أخرى جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتطلع لتحقيق ذلك بحلول نهاية عام 2024، وهذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات العملاء في مختلف البلدان.



الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تعزيز الخدمات، قال الشامسي: تعمل شركة «إي آند لايف» على تحويل تجربة المستهلك الرقمية من خلال دمج التقنيات المتطورة والمنصات الذكية في منظومة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.

وأضاف: يوحد هذا النهج الخدمات المالية والترفيهية والضروريات اليومية في منصة متطورة واحدة، ففي الشرق الأوسط، تطور سلوك المستهلك الرقمي بسرعة مدفوعاً بالتبني الواسع للأجهزة المحمولة وزيادة الأنشطة عبر الإنترنت، فضلاً عن تحول تركيز المستهلكين وتفضيلهم للمنصات الرقمية وتتبنى «إي آند لايف» هذا التطور، بما يضمن أن تلبي خدماتها متطلبات العملاء المتزايدة في مجال التكنولوجيا اليوم.

وأوضح أنه في قلب هذه الاستراتيجية يأتي تطبيق «كريم»، الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات الأفراد، مثل حجز سيارات الأجرة وتوصيل الطعام والبقالة والمدفوعات الرقمية، كل ذلك ضمن تطبيق واحد.

ويعمل التطبيق على توسيع خدماته بسرعة، مع نمو المدفوعات والتحويلات بمعدل غير مسبوق، ما يساهم في تبسيط التفاعلات الرقمية للمستخدمين، ويجعل حياتهم اليومية أسهل.

وقال: توفر منصاتنا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك «ستارزبلاي»، مزود خدمة فيديو الاشتراك حسب الطلب (SVOD)، و«ستارز أون»، خدمة الفيديو القائم على الإعلان حسب الطلب الجديدة (AVOD)، مجموعة غنية من المحتوى، حيث تدعمنا البنية التحتية القوية التي تتمتع بها «إي آند» عبر تقنيات الجيل الخامس في تحقيق طموحاتنا، وذلك كونها تضمن للمنصات بث المحتوى عالي الدقة بسلاسة تامة.

واستكمل: تعتبر خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها منصة «e& money» وبنك «Wio» عنصراً محورياً في تعزيز التجربة المالية الرقمية للعملاء، حيث توفر هاتان المنصتان حلول دفع رقمية آمنة وفي الوقت الفعلي، وتساهمان في تعزيز السرعة والموثوقية في النظام المالي ولعل ربط منصات، مثل «كريم» و«e& money» وبنك «Wio» و«ستارزبلاي» و«ستارز أون» يساعد «إي آند لايف» على تقديم تجربة رقمية شاملة وغنية للمستخدمين، ويسهل من إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات المتطورة، ويعزز ريادة الشركة للمشهد الرقمي.



الشبكات المتطورة

قال الشامسي: تعتبر الشبكات المتطورة والانتشار الواسع لمجموعة «إي آند» عاملاً حيوياً في دعم عمليات «إي آند لايف»، حيث تساهم بنية المجموعة التحتية بشكل كبير في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ونحن نؤمن بأن البنية التحتية المتكاملة والقوية توفر لنا قاعدة صلبة للاتصال بقاعدة عملاء ضخمة، وتتيح لنا تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنوعة.

وأوضح أن هذه الشبكات تساهم في زيادة القدرة على نقل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً، ما يعزز من جودة الخدمات الرقمية.