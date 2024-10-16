%10 نمو عملاء مدينة دبي للإنترنت

دبي (الاتحاد)

ارتفع عدد العملاء في مدينة دبي للإنترنت بنسبة 10%، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بحسب عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت.

وقال المالك، في تصريحات على هامش معرض جيتكس جلوبال 2024: «تلقي مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة للمجموعة تيكوم في دبي، والوجهة الأكبر إقليمياً لأبرز شركات التكنولوجيا، الضوء على الإمكانات الكبيرة للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي خلال المعرض».

وأضاف: «نشارك في حدث التكنولوجيا الأضخم من نوعه في العالم بصفتنا شريك المعرفة، حيث نستعرض نخبة من أبرز الشركات المبتكرة في مدينة دبي للإنترنت على غرار «بهاج ديجيتيل» و«سبرينكلر»، فضلاً عن الشركات الناشئة والواعدة، مثل «جرامبل»، و«سولمي» وتُعدّ هذه الشركات جزءاً من منظومتنا المتكاملة، التي تضمّ أكثر من 3500 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية».

وتابع: «نجحنا في مواصلة استقطاب صُناع التكنولوجيا، ومن بينهم شركة التكنولوجيا العالمية (هايسنس) المتخصصة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية التي افتتحت مؤخراً مركزاً للبحث والتطوير، بالإضافة إلى شركة (سيلزفورس) العالمية المتخصصة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي والتي افتتحت مكتبها الإقليمي الجديد، بداية شهر أكتوبر».

وأكمل قائلاً: «يسهم مجمّعنا الرائد في تلبية احتياجات جيل المستقبل من خبراء التكنولوجيا عبر إطلاق مشاريع توسعية جديدة، مثل المرحلتين الثانية والثالثة من مركز الابتكار، والتي ستسهم في توفير ما يزيد على 500 ألف قدم مربّعة إضافية من المساحات المكتبية المتميزة من فئة الدرجة الأولى».