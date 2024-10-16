الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%10 نمو عملاء مدينة دبي للإنترنت

عمار المالك
17 أكتوبر 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تشارك في حملة  "الإمارات معك يا لبنان"

ارتفع عدد العملاء في مدينة دبي للإنترنت بنسبة 10%، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بحسب عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت.
وقال المالك، في تصريحات على هامش معرض جيتكس جلوبال 2024: «تلقي مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة للمجموعة تيكوم في دبي، والوجهة الأكبر إقليمياً لأبرز شركات التكنولوجيا، الضوء على الإمكانات الكبيرة للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي خلال المعرض».
وأضاف: «نشارك في حدث التكنولوجيا الأضخم من نوعه في العالم بصفتنا شريك المعرفة، حيث نستعرض نخبة من أبرز الشركات المبتكرة في مدينة دبي للإنترنت على غرار «بهاج ديجيتيل» و«سبرينكلر»، فضلاً عن الشركات الناشئة والواعدة، مثل «جرامبل»، و«سولمي» وتُعدّ هذه الشركات جزءاً من منظومتنا المتكاملة، التي تضمّ أكثر من 3500 عميل من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية». 
وتابع: «نجحنا في مواصلة استقطاب صُناع التكنولوجيا، ومن بينهم شركة التكنولوجيا العالمية (هايسنس) المتخصصة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية التي افتتحت مؤخراً مركزاً للبحث والتطوير، بالإضافة إلى شركة (سيلزفورس) العالمية المتخصصة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي والتي افتتحت مكتبها الإقليمي الجديد، بداية شهر أكتوبر».
وأكمل قائلاً: «يسهم مجمّعنا الرائد في تلبية احتياجات جيل المستقبل من خبراء التكنولوجيا عبر إطلاق مشاريع توسعية جديدة، مثل المرحلتين الثانية والثالثة من مركز الابتكار، والتي ستسهم في توفير ما يزيد على 500 ألف قدم مربّعة إضافية من المساحات المكتبية المتميزة من فئة الدرجة الأولى».

عمار المالك
دبي للإنترنت
دبي
الإمارات
مدينة دبي للإنترنت
جيتكس
أسبوع جيتكس للتقنية
جيتكس للتقنية
معرض جيتكس
معرض جيتكس للتقنية
معرض جيتكس جلوبال
جيتكس جلوبال
أسبوع جيتكس
آخر الأخبار
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
الرياضة
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
اليوم 14:58
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
الرياضة
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
اليوم 14:47
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اقتصاد
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اليوم 14:43
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
الترفيه
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
اليوم 14:36
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
الرياضة
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©