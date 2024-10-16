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اقتصاد

«أبوظبي للمحاسبة» يبرم اتفاقية لتعزيز كفاءة البنية الرقمية

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
17 أكتوبر 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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أبرم جهاز أبوظبي للمحاسبة اتفاقية شراكة تجارية مع شركة «ساب SAP»، يستخدم بمقتضاها منصة «RISE with SAP» لتعزيز كفاءة بنيته التحتية الرقمية. 
وقال محمود العلاوي، المدير التنفيذي لقطاع الإسناد المؤسسي في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «إن اعتماد حلولRISE with SAP يأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي للجهاز، ونسعى إلى حلول متقدمة لتحسين كفاءة عملياتنا المؤسسية وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية للجهاز».
وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لدى شركةSAP في الإمارات: «سعداء بشراكتنا مع جهاز أبوظبي للمحاسبة في رحلة التحول الرقمي، من خلال تقنياتنا المبتكرة؛ ونهدف من خلال المذكرة إلى تمكين الجهاز من تعزيز مستوى العمليات المالية، تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي في التحول الرقمي».

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