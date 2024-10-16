الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

30 مليار دولار سوق الذكاء الاصطناعي الرياضي بحلول 2032

غلاف التقرير
17 أكتوبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تستضيف مؤتمر اللغويات الحاسوبية الدولي
«قضاء أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لإجراء معاملات الكاتب العدل والتوثيقات

أصدرت «جي 42»، الشركة القابضة العاملة في مجال الابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس، تقريراً يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل قطاع الرياضة، تحت عنوان «مستقبل الرياضة والذكاء الاصطناعي».
ويستعرض التقرير دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف الركائز الأساسية للرياضة، بما في ذلك الاستراتيجيات، واستقطاب المواهب، وصحة الرياضيين وأداؤهم العام، بالإضافة إلى تفاعل الجماهير.
وتؤمن «جي 42»، التي تتبنى الذكاء الاصطناعي كمصدر أساسي يعود بالنفع على المجتمعات، بأن دمج التقنيات المتقدمة سيحدث ثورة في مناهج تدريب الرياضيين.
وتوقع التقرير أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي الرياضي إلى 30 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032، مع معدل نمو سنوي يبلغ 30%.
ويستكشف التقرير خمسة مجالات رئيسية، فيما يخص الرياضة، سيكون للذكاء الاصطناعي التأثير الأعمق فيها، وهي: الاستراتيجيات والتكتيكات، واكتشاف المواهب، والتفاعل، والصحة والأداء بالإضافة إلى التصميم.
وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42»: «يقدم هذا التقرير لمحة عن أهمية الذكاء الاصطناعي، وكيف من الممكن له أن يحدث ثورة في أساليب ممارستنا ومشاهدتنا للرياضة». 

الذكاء الاصطناعي
جي 42
مجموعة G42
جيتكس للتقنية
جيتكس
أسبوع جيتكس للتقنية
معرض جيتكس للتقنية
معرض جيتكس جلوبال
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس
أسبوع جيتكس
الابتكارات التكنولوجية
آخر الأخبار
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
الرياضة
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
اليوم 14:58
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
الرياضة
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
اليوم 14:47
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اقتصاد
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اليوم 14:43
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
الترفيه
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
اليوم 14:36
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
الرياضة
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©