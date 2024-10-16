لطيفة بنت محمد تزور «جيتكس جلوبال 2024»

دبي (الاتحاد)

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، معرض جيتكس جلوبال 2024، الحدث الأكبر من نوعه في العالم للتكنولوجيا والشركات الناشئة، في دورته الـ 44 والمقامة تحت شعار «التعاون العالمي لصياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي»، في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر الجاري.

واطّلعت سموها، خلال الزيارة، على ما يضمه الحدث من شركات عالمية كبرى تعد رائدة لصناعة التكنولوجيا في العالم، والتي تشارك في الحدث ضمن دورته الأكبر على مر تاريخه من حيث المشاركة الدولية، إذ استقطبت هذا العام ما يزيد على 6500 شركة عارضة و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر إلى جانب المشاركات الحكومية، وذلك من أكثر من 180 دولة.

وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بدور «جيتكس جلوبال»، باعتباره ركيزة لتشجيع وتفعيل العمل المشترك حول العالم، لاسيما مع التطور غير مسبوق في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقالت سموها: «بينما تسعى الدول إلى تسريع التقدم الملموس لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية الرقمية، فإن التعاون البناء بين الدول في مختلف المجالات أصبح ضرورياً لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للجميع، ومعرض جيتكس جلوبال خير دليل على هذا التعاون بما يحظى به من أهمية كبيرة، ويشهده من حضور نخبة من أبرز العقول وأكثر المواهب إبداعاً، وأفضل الشركات الرائدة والشركات الناشئة، الأمر الذي يمكِّن البشرية من الازدهار بطرق لم تكن الأجيال الماضية تتخيلها».

وأضافت سموها: «يؤكد الحضور الكبير للعارضين والمستثمرين والزوار على الدور الرئيسي الذي يلعبه معرض جيتكس جلوبال في رسم خريطة التحول التكنولوجي للمجتمع العالمي على المدى الطويل. وبحضور نخبة من كبار المسؤولين ضمن قطاع التكنولوجيا عالمياً تحت سقف واحد لطرح أفكار ومبادرات مبتكرة تدعم النمو والتطور، بما يؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنجاح».