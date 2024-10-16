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أبوظبي ضمن أبرز 10 وجهات عالمية رائجة للسفر خلال 2025

أبوظبي ضمن أبرز 10 وجهات عالمية رائجة للسفر خلال 2025
17 أكتوبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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جاءت أبوظبي ضمن أبرز 10 وجهات عالمية غير تقليدية رائجة للسفر، خلال عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن «إكسبيديا» المتخصصة في تقديم خدمات السفر المتكاملة.
وأكد التقرير أن الوجهات غير التقليدية الأكثر رواجاً في 2025 هي ريمس في فرنسا، وبريشيا في إيطاليا، وكوزو ميل في المكسيك، وسانتا باربرا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، ووايكاتو في نيوزيلندا، وجيرونا في إسبانيا وفوكوكا في اليابان، وأبوظبي في الإمارات، وكرابي في تايلاند، وكنمور في كندا.
ويتضمن تقرير «إكسبيديا» السنوي «أفكار اتجاهات السفر لعام 2025»، والذي يتضمن تنبؤات قائمة على البيانات حول العوامل المحفزة للمسافرين، والأماكن التي سيقصدونها العام المقبل. 
وبحسب تقرير «إكسبيديا»، في العام المقبل، لن يكتفي المسافرون من الإمارات، وغيرها بزيارة الوجهات السياحية المجربة والموثوقة، وإنما سيبحثون عن وجهات غير تقليدية.
وستكون هذه الوجهات بالقرب من المناطق السياحية الرائجة، ما يجعلها رحلات مثالية وجذابة في الوقت ذاته كمعالم سياحية رئيسة.
وفي إطار البحث عن أماكن أقل ازدحاماً وشهرة، يرجح 49% من المسافرين في دولة الإمارات أن يزوروا وجهة غير تقليدية في رحلتهم القادمة.
وفي إطار تعليقه على التقرير، قال ريحان أسد، نائب رئيس الأسواق العالمية في مجموعة إكسبيديا: «تسعى إكسبيديا باستمرار إلى دمج التكنولوجيا في قطاع السفر، ما يجعل رحلات السفر أبسط وأكثر متعة.
ويوفر تقرير «أفكار اتجاهات السفر لعام 2025» فرصة لتأمل توجهات المسافرين من دولة الإمارات، وكيف يعمل شركاؤنا على ابتكار الحلول المناسبة».

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