وفد من «موانئ أبوظبي» يبحث التقدم في تطوير ميناء تبليسي الجاف

تبليسي (وام)

التقى معالي ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الجورجي، في العاصمة الجورجية تبليسي وفداً رفيع المستوى من مجموعة موانئ أبوظبي، برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

جرى خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز في أعمال تطوير ميناء تبليسي الجاف، وهو مركز لوجستي جديد متعدد الوسائط، متصل بشبكة السكك الحديدية في جورجيا.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات في المنشأة المتطورة خلال يناير 2025، وتعد مركزاً لوجستياً متطوراً، متعدد الوسائط ، يضم منطقة مستودعات جمركية، ومتصلاً بشبكة للسكك الحديدية.

وسيعمل المركز اللوجستي على ربط مراكز التصنيع في غرب آسيا، بأسواق المستهلكين في شرق أوروبا، انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي على طول الممر الأوسط مستفيداً من مجموعة من الموانئ البحرية والجافة في كل من كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا.

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت مؤخراً استكمال صفقة الاستحواذ على ميناء تبليسي الجاف، لتصبح المجموعة بذلك المالك الأكبر بحصة تبلغ 60% وسيقوم القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي بإدارته.

وأكد معالي الصايغ على العلاقات الوطيدة بين البلدين، ووجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا.

وأشار إلى الحرص المشترك على تعزيز التعاون في المجال التجاري بين البلدين، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا في مضاعفة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، في غضون خمسة أعوام.

وأوضح أن استثمار مجموعة موانئ أبوظبي في ميناء تبليسي الجاف يأتي في إطار العلاقات الراسخة بين البلدين، وضمن الجهود المشتركة لتعزيز التجارة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، ودعم الشركات الإماراتية والجورجية، بما يحقق المزيد من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وعبر الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي عن سعادته بلقاء معالي ليفان دافيتاشفيلي لاستعراض التقدم المحرز في أعمال تطوير ميناء تبليسي الجاف، وهو مركز لوجستي رئيس، يقع على طول ممر التجارة الأوسط، يسهم في تعزيز الربط بين غرب آسيا وشرق أوروبا.

وأضاف أن الاستثمار في ميناء تبليسي الجاف، يأتي في إطار ترسيخ حضور مجموعة موانئ أبوظبي على ممر التجارة الأوسط، والذي يعد أقصر الطرق التجارية الرابطة بين آسيا وأوروبا، وتوقع أن يسهم في تحقيق معدلات نمو كبيرة في مناولة الحاويات، والتي من المنتظر أن تصل إلى 1.9 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2040.

وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل ميناء تبليسي الجاف في شهر يناير من عام 2025 انطلاقاً من الالتزام بتسهيل التجارة، وتعزيز شبكة الربط مع الأسواق العالمية، والمساهمة في خطط تطوير الشركاء، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة.