«مصدر» تنتهي من تركيب توربينات محطة «إيغل بحر البلطيق»

برلين (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الانتهاء من تركيب التوربينات في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، والتي تُعد مشروعاً مشتركاً بين «مصدر»، و«إيبردرولا» الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. وستسهم المحطة عند تشغيلها بكامل طاقتها في تزويد نحو 475 ألف منزل بالطاقة المتجددة، وتفادي انبعاث حوالي 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.



رؤية القيادة

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، بهذه المناسبة: «إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتوسيع نشر حلول الطاقة النظيفة لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، يأتي تركيب التوربينة الخمسين والأخيرة في محطة (إيغل بحر البلطيق) لطاقة الرياح البحرية ليمثل خطوة مهمة تدعم الجهود العالمية في مجال المناخ».

وأشار إلى أنه من المخطط أن تزوّد المحطة، التي تم تطويرها وفق الجدول الزمني المحدد، 475 ألف منزل في ألمانيا بطاقة نظيفة ومتجددة، وقال: كلنا ثقة بأن هذا الإنجاز سيساهم في تعزيز الشراكة بين «مصدر» و«إيبردرولا»، إضافةً إلى تنمية محفظة مشاريعنا في مجال طاقة الرياح البحرية، بما يدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي.

وأوضح معاليه أن التعاون بين «مصدر»، و«إيبردرولا» يأتي في إطار اتفاق شراكة استراتيجي لاستثمار 15 مليار يورو تم توقيعه، خلال مؤتمر الأطراف «COP28» في دولة الإمارات، ما يؤكد الالتزام المشترك بدعم تحقيق أحد أهم أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي، والمتمثل في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

ووفّرت شركة «فيستاس» توربينات الرياح الخمسين التي تم تركيبها، والتي تبلغ قدرة كل توربينة منها 9.53 ميجاواط، في حين قامت شركة الشحن «فريد أولسن ويند كارير» بتركيب التوربينات.



إنجاز مهم

من جهته، قال إغناسيو جالان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيبردرولا»: «يعد الانتهاء من تركيب التوربينات في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح إنجازاً مهماً، خلال هذا العام الذي شهد نشاطاً استثنائياً لشركة إيبردرولا في مشاريع طاقة الرياح البحرية».

وأضاف أن هذا المشروع، يعزز خطط الشركة لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية على مستوى العالم بقدرة تصل إلى حوالي 5000 ميجاواط بحلول نهاية عام 2026.

وكانت «مصدر» قد وقّعت مع «إيبردرولا» في يوليو 2023 اتفاقية للاستثمار في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية.



خطوة متقدمة

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يشكل هذا الإنجاز خطوة متقدمة في تطوير محطة «إيغل بحر البلطيق»، ثمرة شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «ايبردرولا» التي انطلقت في يوليو من العام الماضي لتجمع شركتين بارزتين تتمتعان بتاريخ طويل وسجلٍ حافل من الإنجازات والريادة في مجال الطاقة النظيفة».

وأكد الدور المحوري لتقنيات طاقة الرياح البحرية في عملية التحول ضمن قطاع الطاقة، وتطلع شركة «مصدر» إلى تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية مع «إيبردرولا» التي من شأنها أن تسهم في تطوير المزيد من مشاريع الطاقة النوعية على مستوى المرافق، ودعم تحقيق أهداف الحياد المناخي في أوروبا ومختلف دول العالم.



3.7 مليار يورو استثمارات منصة بحر البلطيق

تبلغ القدرة الإجمالية لمنصة بحر البلطيق التابعة لشركة «ايبردرولا» أكثر من 1.1 جيجاواط بحلول عام 2026، باستثمارات تبلغ حوالي 3.7 مليار يورو.

وتعد محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بمثابة دعامة أساسية في استراتيجية النمو المتكاملة لشركة «ايبردرولا» في السوق الألمانية.

ويعد مشروع محطة «إيغل بحر البلطيق» الأول لشركة «مصدر» في ألمانيا وأول تعاون مع «ايبردرولا»، ويعتبر أكبر صفقة تمويل باليورو تجريها الشركة على الإطلاق.

ويعتبر مشروع محطة «إيغل بحر البلطيق» الثاني من بين ثلاثة مشاريع رئيسة لشركة «ايبردرولا» في مجال طاقة الرياح في ألمانيا، إلى جانب مشروع «ويكنجر» بقدرة 350 ميجاواط، وهو قيد التشغيل حالياً، ومشروع «ويندانكر» بقدرة 315 ميجاواط، المخطط إنجازه لاحقاً.