تطوير منصة رقمية لمستثمري الأسهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»؛ بهدف تعزيز التعاون في تطوير منصة رقمية جديدة لإلحاق المستثمرين الجدد، وتحسين تجربة المستثمرين.

وسوف تعمل المنصة الجديدة على دمج واجهات برمجة التطبيقات لإنشاء رقم وطني خاص للمستثمر (NIN)، وفتح حساب التداول مباشرةً من خلال تطبيقات أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية عبر «الإنترنت» والهواتف المحمولة، مما يوفر للمستثمرين الأفراد الوصول السهل إلى الشركات المدرجة وأدوات الاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نواصل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يُعدُ سوقاً مفتوحاً، العمل من كثب مع مجتمع الوساطة والشركاء لتمكين مستثمرينا من الأدوات اللازمة والمعرفة المالية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية».