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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لـ«ميرال» لـ«الاتحاد»: جزيرة ياس تضيف «الصيف» لمواسم الذروة السياحية

جانب من جزيرة ياس
17 أكتوبر 2024 00:59

حامد رعاب (أبوظبي)
أكد محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»، أن جزيرة ياس استطاعت أن تُضيف الموسم الصيفي لمواسم الذروة السياحية، بعد تحقيق نتائج صيفية متساوية مع موسم الشتاء في متوسط الإشغال الفندقي.
وقال الزعابي لـ«الاتحاد»، إن فنادق جزيرة ياس سجلت متوسط إشغال بلغ 83% خلال الموسم الصيفي، فيما سجل شهر أغسطس الماضي متوسط إشغال بلغ 90%.

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وأشار الزعابي إلى أن جزيرة ياس تعد نموذجاً سياحياً استثنائياً، حيث استطعنا أن نصنع المستحيل في تحويلها من أرض إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب السياح من مختلف دول العالم، مثل الهند ودول الخليج بشكل خاص.
وأضاف أن جزيرة ياس استقطبت نحو 40 مليون زيارة العام الماضي، في الوقت الذي حققت فيه فنادق الجزيرة معدلات إشغال قياسية.
وحول الخطط التوسعية للمشاريع الحالية في جزيرة ياس، قال الزعابي: «نستمر دائماً في تنفيذ خطط توسعية لإضافة تجارب جديدة في الجزيرة لمواكبة متطلبات الزوار».
وأضاف: «لدينا توسعة حالية في عالم وارنر براذرز أبوظبي، من خلال مشروع هاري بوتر، إضافة إلى توسعة لإضافة تجارب جديدة في ياس ووتروورلد».
وأعلنت «ميرال» مؤخراً تحقيق جزيرتي ياس والسعديات زيادة ملحوظة في أعداد الزوّار، خلال فترة الصيف، ما عزَّز مكانتهما وجهتين مفضَّلتين للعائلات والمسافرين من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في الإمارات، هذا العام نمواً كبيراً في أعداد الزوّار المحليين والدوليين، حيث ارتفعت نسبة الزوّار إلى مدن ياس الترفيهية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 72%، بينما شهدت زيادة بنسبة 24% في أعداد الزوّار القادمين من الهند. 
وحقَّقت فنادق جزيرة ياس معدلات إشغال بلغت 83% طوال موسم الصيف، مع ارتفاع بنسبة 29% في أعداد الضيوف الدوليين، فيما سجَّلت هذه الفنادق نسبة إشغال بلغت 90% في شهر أغسطس 2024.

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