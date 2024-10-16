864 مليون درهم حصيلة طرح «ايه دي ان اتش للتموين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ايه دي ان اتش للتموين»، أمس، اكتمال بناء سجل الأوامر، وعملية الاكتتاب العام بنجاح، لطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن تم طرح 900 مليون سهم، تمثل 40% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها العادي بقيمة 0.96 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وبلغت متحصلات الطرح الإجمالية، حوالي 864 مليون درهم (235 مليون دولار)، ما يعني ضمناً أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستبلغ 2.16 مليار درهم (588 مليون دولار).

وتمت تغطية الطرح العام الأولي مرات عدة، في كل من الشريحة الأولى والثانية والثالثة، مع طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين.

ومن المتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، وذلك رهناً بظروف السوق، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الدولة.